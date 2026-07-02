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Wimbledon: Golubic verliert in der zweiten Runde gegen Paolini

epa13080664 Alexander Zverev of Germany celebrates after winning his Men&#039;s Singles second round match against Valentin Royer of France at the Wimbledon Championships in London, Britain, 02 July 2 ...
Alexander Zverev steht locker in der dritten Runde.Bild: keystone

Golubic verliert nach einem Horror-Tiebreak + Zverev siegt zum 50. Mal auf Rasen

02.07.2026, 21:0102.07.2026, 21:01
Inhaltsverzeichnis
Golubic verliert nach einem Horror-Tiebreak
Zverev souverän
Iga Swiatek findet ins Turnier

Golubic verliert nach einem Horror-Tiebreak

Viktorija Golubic verpasst in Wimbledon den Einzug in die 3. Runde. Die Zürcherin unterliegt der Italienerin Jasmine Paolini in zwei Sätzen, einen davon verliert sie im Tiebreak 0:7.

Vor der Höchststrafe zum Ende des ersten Satzes erholte sich die Zürcherin nicht mehr. Dreimal hatte Viktorija Golubic einen Break-Rückstand wett gemacht, zwei Satzbälle abgewehrt und sich so in die Kurzentscheidung gerettet - um dann mit 0:7 Punkten unterzugehen.

Viktorija Golubic of Switzerland reacts after a lost point during her second round match against Jasmine Paolini of Italy, at the Wimbledon All England Lawn Tennis Championships AELTC in London, on Th ...
Viktorija Golubic hadert nach einem verlorenen Punkt.Bild: keystone

Dieser Schlag zeigte Nachwirkungen. Im zweiten Umgang kassierte die 33-Jährige, derzeit die Nummer 62 der Weltrangliste, gleich ein Break. Die Schweizerin offenbarte insbesondere beim zweiten Aufschlag Schwächen, bei dem sie über die ganze Partie gesehen in nur 35 Prozent der Fälle den Punkt gewann. Die 6:7 (0:7), 4:6-Niederlage entsprach dem Stärkeverhältnis.

Golubic bleibt somit bei neun Teilnahmen im Hauptfeld von Wimbledon auf zwei Vorstössen in Runde 3 sitzen. 2019 bedeutete dann die Drittrunden-Partie (1/16-Finals) das Aus, 2021 stiess sie bis in den Viertelfinal vor.

Jasmine Paolini of Italy hits a return during her second round match against Viktorija Golubic of Switzerland, at the Wimbledon All England Lawn Tennis Championships AELTC in London, on Thursday, July ...
Jasmine Paolini war für Golubic zu stark.Bild: keystone

Die eher kleinwüchsige Jasmine Paolini trifft als Nummer 17 der Weltrangliste nun auf die schwächer klassierte Griechin Maria Sakkari, die sich zwischen 2021 bis 2023 drei Jahre lang in den Top 10 hielt. Auch die Italienerin etablierte sich zwischenzeitlich in dieser Region. Vor zwei Jahren beim French Open und in Wimbledon war sie jeweils bis in den Final vorgestossen.

Zverev souverän

Alexander Zverev kann Kraft sparen. Die Zweitrunden-Begegnung des Deutschen in Wimbledon ist lange eine einseitige Angelegenheit. Der French-Open-Sieger ist mit einer überzeugenden Leistung in die dritte Runde eingezogen. Die Nummer 3 der Weltrangliste besiegte den französischen Aussenseiter Valentin Royer in drei Sätzen mit 6:1, 6:3, 7:6 (7:3). Für Zverev war es der 50. Sieg auf Rasen.

Iga Swiatek findet ins Turnier

Die Vorjahressiegerin Iga Swiatek hat die tschechische Finalistin von 2021, Karolina Pliskova (WTA 73), in der 2. Runde deklassiert. Die Weltranglisten-Dritte siegte 6:1, 6:3. Die sechsfache Grand-Slam-Siegerin hat in dieser Saison noch keine Trophäe gewonnen und ihr einziges Vorbereitungsspiel auf Rasen beim WTA-500-Turnier in Bad Homburg verloren. (riz/sda)

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