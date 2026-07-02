Alexander Zverev steht locker in der dritten Runde. Bild: keystone

Zverev siegt zum 50. Mal auf Rasen – Swiatek verliert nur vier Games

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Zverev souverän

Alexander Zverev kann Kraft sparen. Die Zweitrunden-Begegnung des Deutschen in Wimbledon ist lange eine einseitige Angelegenheit. Der French-Open-Sieger ist mit einer überzeugenden Leistung in die dritte Runde eingezogen. Die Nummer 3 der Weltrangliste besiegte den französischen Aussenseiter Valentin Royer in drei Sätzen mit 6:1, 6:3, 7:6 (7:3). Für Zverev war es der 50. Sieg auf Rasen.

Iga Swiatek findet ins Turnier

Die Vorjahressiegerin Iga Swiatek hat die tschechische Finalistin von 2021, Karolina Pliskova (WTA 73), in der 2. Runde deklassiert. Die Weltranglisten-Dritte siegte 6:1, 6:3. Die sechsfache Grand-Slam-Siegerin hat in dieser Saison noch keine Trophäe gewonnen und ihr einziges Vorbereitungsspiel auf Rasen beim WTA-500-Turnier in Bad Homburg verloren. (riz/sda)