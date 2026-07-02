Zverev siegt zum 50. Mal auf Rasen – Swiatek verliert nur vier Games
Zverev souverän
Alexander Zverev kann Kraft sparen. Die Zweitrunden-Begegnung des Deutschen in Wimbledon ist lange eine einseitige Angelegenheit. Der French-Open-Sieger ist mit einer überzeugenden Leistung in die dritte Runde eingezogen. Die Nummer 3 der Weltrangliste besiegte den französischen Aussenseiter Valentin Royer in drei Sätzen mit 6:1, 6:3, 7:6 (7:3). Für Zverev war es der 50. Sieg auf Rasen.
Zverev with a dominant performance ✅#Wimbledon pic.twitter.com/JMwiOU32UW— Roland-Garros (@rolandgarros) July 2, 2026
Iga Swiatek findet ins Turnier
Die Vorjahressiegerin Iga Swiatek hat die tschechische Finalistin von 2021, Karolina Pliskova (WTA 73), in der 2. Runde deklassiert. Die Weltranglisten-Dritte siegte 6:1, 6:3. Die sechsfache Grand-Slam-Siegerin hat in dieser Saison noch keine Trophäe gewonnen und ihr einziges Vorbereitungsspiel auf Rasen beim WTA-500-Turnier in Bad Homburg verloren. (riz/sda)