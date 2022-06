Dominic Thiem erhielt im Training unerwarteten Besuch. Bild: keystone

«Geglaubt, wir drehen einen Porno» – Gestöhne von Dominic Thiem sorgt für Polizeieinsatz

Kurioser Besuch im Training des österreichischen Grand-Slam-Champions Dominic Thiem: Bei einem kurzen Gastspiel auf einer neuen Anlage des ATC Traiskirchen tauchte plötzlich die Polizei auf. Der Grund: Thiems Gestöhne hat einen Nachbarn auf den Plan gerufen, der aufgrund der Klänge nicht jugendfreie Aktivitäten vermutete.

«Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Leute beschweren. Ich kenne das, seit ich ganz klein bin. Es ist immer lustig und auch nicht ganz unverständlich, die Geräusche können schon laut und eigenartig werden», meinte Thiem in österreichischen Medien. «Ich habe Oberkörper-frei trainiert, alle haben meinen Körper so gut gefunden, dass sie geglaubt haben, wir drehen einen Porno da», legte der US-Open-Sieger von 2020 gar noch eine Schippe obendrauf. ATC-Präsidentin Barba Muhr habe die Situation aber in Windeseile aufklären können.

Die Akademie in Traiskirchen wird von Thiems Vater Wolfgang geführt. Nächste Woche fliegt der 28-Jährige nach Barcelona, um seine Rückkehr auf die ATP-Tour vorzubereiten. Der Österreicher hat unlängst sein Comeback nach langer Verletzungspause gegeben. Wegen schlechter Resultate verzichtet er allerdings auf die Rasensaison und zieht weitere Trainings dem Wimbledon-Traditionsturnier in London vor. (abu)