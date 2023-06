Novak Djokovic nimmt die Gratulationen von Alejandro Davidovich Fokina entgegen. Bild: keystone

Djokovic kämpft sich gegen Davidovich Fokina durch – Pegula scheitert überraschend

Mehr «Sport»

Djokovic kämpft sich durch

Der als Nummer 3 gesetzte Novak Djokovic (ATP 3) benötigte gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina (ATP 34) mehr als dreieinhalb Stunden, ehe der Einzug in die Achtelfinals feststand. Die ersten beiden Sätze, die der Serbe jeweils im Tie-Break gewann, dauerten 2:50 Stunden. Danach war der Widerstand von Davidovich Fokina gebrochen, im dritten Durchgang lautete das Resultat 6:2 zu Gunsten des Favoriten.

Novak Djokovic zeigte sich bei seiner Drittrundenpartie emotional. Bild: keystone

Nach dem zweiten Satz musste sich Djokovic am linken Oberschenkel behandeln lassen. «Ich wusste, dass es ein sehr schwieriges und sehr anstrengendes Spiel werden würde», sagte der 36-Jährige. «Ich bin stolz auf meine Leistung. Priorität hat jetzt die Genesung. Ich hoffe, am Sonntag für mein nächstes Spiel bereit zu sein.» Djokovic bietet sich in Paris die Chance, zum 23. Mal ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, womit er vor dem verletzten Rafael Nadal alleiniger Rekordhalter wäre.

Wawrinka-Bezwinger out

Mit Thanasi Kokkinakis (ATP 108) ist der Bezwinger von Stan Wawrinka in der 3. Runde ausgeschieden. Der 27-jährige Australier kam gegen den als Nummer 11 gesetzten Russen Karen Chatschanow nach dem Marathonmatch gegen den Schweizer – die beiden waren am Mittwoch über viereinhalb Stunden auf dem Court gestanden – erst ab dem dritten Satz in Fahrt.

Bild: keystone

Weil Kokkinakis aber im vierten Durchgang bei 5:4 einen Satzball vergab und anschliessend im Tiebreak einen 4:1-Vorsprung preisgab, war diesmal schon nach 3:45 Stunden Schluss. Der favorisierte Russe setzte sich mit 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5) durch.

Pegula überraschend ausgeschieden

Jessica Pegula muss weiterhin auf ihren ersten Halbfinaleinzug an einem Grand-Slam-Turnier warten. Die in Paris als Nummer 3 gesetzte Amerikanerin ist in der 3. Runde überraschend an Elise Mertens (WTA 28) gescheitert. Die 29-Jährige unterlag der zwei Jahre jüngeren Belgierin deutlich 1:6, 3:6. Während Mertens im Turnier noch keinen Satz abgegeben hat, ist mit Pegula bereits die vierte Spielerin von den ersten zehn der Setzliste ausgeschieden. (abu/sda)