Selenskyj ist am Europa-Gipfel in Moldau +++ Tote bei russischem Raketenangriff auf Kiew

YB dominiert unser Super-League-Team der Saison – stimm auch du ab!

Mit 16 Punkten Vorsprung und einer Tordifferenz von +52 ist YB Schweizer Meister geworden – kein Wunder dominieren die Berner auch unser Team der Saison. Wir wollen aber auch deine Meinung wissen!

Am Pfingstmontag endete die Super-League-Saison 2022/23 mit einer spannenden 36. Runde, in der noch für fast alle Teams etwas auf dem Spiel stand. Mit dem spektakulären Finale ging eine Saison zu Ende, die so viele Zuschauerinnen und Zuschauer in die Stadien zog, wie noch keine zuvor. Wir haben die elf Spieler gesucht, die das Jahr auf ihrer Position am stärksten geprägt haben.