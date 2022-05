Welcome to the final 🎱@CasperRuud98 reaches his first Grand Slam quarter-final, overcoming Hubert Hurkacz 6-2, 6-3, 3-6, 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/9D7oOWNhsB — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2022

Der zweifache Genf-Sieger(ATP 8) setzt seine Siegesserie in Paris fort und zieht dank eines 6:2, 6:3, 3:6, 6:3-Erfolgs gegen den Polen(ATP 13) in den Viertelfinal ein. Ruud zeigte eine konzentrierte Leistung, nur im dritten Satz geriet er durch ein Break kurzfristig aus dem Tritt. Für den 23-jährigen Norweger ist es der grösste Erfolg auf Grand-Slam-Stufe bislang, 2021 erreicht er in Melbourne den Achtelfinal. Ruud schrieb damit Geschichte: Vor ihm konnte sich noch nie ein Norweger für ein Major-Viertelfinal qualifizieren.