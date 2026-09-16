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Alex Owetschkin wirbt für Putins Partei – das sagen die Capitals dazu

Washington Capitals left wing Alex Ovechkin (8) watches from the bench in the first period of an NHL hockey game against the Columbus Blue Jackets Tuesday, April 14, 2026, in Columbus, Ohio. (AP Photo ...
Alex Owetschkin steht in der Kritik.Bild: keystone

NHL-Rekordtorschütze Owetschkin wirbt für Putins Partei – das sagt sein Team dazu

Alex Owetschkin wird von vielen Eishockey-Fans stark kritisiert, weil er in einem Werbevideo für Wladimir Putins Partei «Einiges Russland» zu sehen ist. Nun haben sich die Washington Capitals zur Aktion ihres Kapitäns geäussert.
16.09.2026, 11:2716.09.2026, 11:36

Der NHL-Rekordtorschütze Alexander Owetschkin ist bereits seit längerer Zeit als Unterstützer von Russlands Präsidenten Wladimir Putin bekannt. Als der Angriffskrieg auf die Ukraine startete, äusserte sich der Eishockeyspieler zwar zurückhaltend. «Bitte, kein Krieg mehr. Es spielt keine Rolle, wer Krieg führt – Russland, die Ukraine, andere Länder. Wir leben alle in derselben Welt, und wir sollten in Frieden leben», gab Owetschkin damals zu Wort. Über Putin sagte er: «Er ist mein Präsident, aber … ich bin nicht in der Politik.» Als Profilbild auf Instagram hat er jedoch ein gemeinsames Foto mit dem russischen Staatschef gewählt.

Nun sieht man Owetschkin mit weiteren bekannten Putin-Unterstützern wie dem Schauspieler Wladimir Maschkow oder der Sängerin Tatjana Kurtukowa in einem Werbevideo hinter Russlands Aussenminister Sergej Lawrow, der währenddessen eine Rede hält. Zusätzlich ist der NHL-Star auf mehreren Bildern der Wahlkampagne zu sehen. Die Parlamentswahlen in Russland finden am kommenden Wochenende statt.

Video: watson/nina bürge

Dass Owetschkin nun öffentlich und intensiv für Putin wirbt, ist neu und kommt bei seinen Fans überhaupt nicht gut an. Viele schreiben in den sozialen Medien, dass sie enttäuscht von ihm seien, und fordern sein Team, die Washington Capitals, dazu auf, seinen Vertrag aufzulösen.

Auf Anfrage von The Athletic äussert sich ein Sprecher der Capitals zur Aktion Owetschkins. Kritisiert wird der Flügelspieler nicht. «Alex Owetschkin ist russischer Staatsbürger und lebt während der Saisonpause mit seiner Familie in Moskau. Auch nach seinem Karriereende wird er dort wohnen», erklärt der Sprecher und führt weiter aus: «Diesen Sommer wurde er in Russland von seinem Heimatland gebeten, an einer Videokampagne teilzunehmen. Er ist der dienstälteste Sportler in Washington, D. C., und ein angesehenes Mitglied der Gemeinschaft. Wir konzentrieren uns deshalb auf die kommende Saison und seinen anhaltenden Einfluss auf dem Eis und in unserer Stadt.»

Erst in diesem Sommer hat der 40-Jährige seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Seit 2004 spielt «Owi» für die Capitals und gewann 2018 erstmals den Stanley Cup. (riz)

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Kei Luscht
16.09.2026 11:39registriert Dezember 2015
"Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral" - gilt halt auch im Sport, leider.
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shell
16.09.2026 11:33registriert November 2025
Tja, so kann man sich auch ins Abseits schiessen. Well done demfall.
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