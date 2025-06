Manchester City verstärkt sich mit dem Franzosen, wie der englische Klub bekannt gibt. Der 21-jährige Mittelfeldspieler stand letzte Woche am Final Four der Nations League erstmals für die Nationalmannschaft im Einsatz.Für den begnadeten Techniker überweist Manchester City gut 40 Millionen Euro an seinen Stammklub. Der neue Teamkollege vonkönnte bereits am 18. Juni ein erstes Mal für die Engländer im Einsatz stehen. Dann trifft das Team von Pep Guardiola an der Klub-WM in Philadelphia auf Wydad Casablanca.Cherki gilt in Frankreich schon seit Jahren als, konnte aber die Erwartungen bislang nicht ganz erfüllen. Seit Anfang des Jahres zeigte er nun aber mit Lyon konstant gute Leistungen und überzeugte auch in der Nationalmannschaft. Am vergangenen Donnerstag im Halbfinal gegen Spanien (4:5) war er nach seiner Einwechslung mit einem Tor und einem Assist der Impulsgeber bei der versuchten Aufholjagd vom 1:5 zum 4:5. (hkl/sda)