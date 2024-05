Fünf Knicks als Zuschauer: Tyrese Maxey in Aktion. Bild: keystone

NBA-Aufsteiger Tyrese Maxey sorgt für ein kleines Basketball-Wunder

Die Philadelphia 76ers leben noch. Tyrese Maxey bewahrt sein Team vor dem Playoff-Aus gegen die New York Knicks – obwohl «Philly» 29 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit mit 6 Punkten zurückliegt.

Mehr «Sport»

In einer feindseligen Atmosphäre im berühmten Madison Square Garden in New York machte der 23-jährige Tyrese Maxey mit 46 Punkten und 9 Assists sein bestes Spiel in den Playoffs. Er sorgte dafür, dass die 76ers in der ersten Runde der Playoffs dank eines 112:106 nach Verlängerung nur noch 2:3 gegen die Knicks zurückliegen.

Maxey, der in der vergangenen Woche zum NBA-Spieler mit der grössten Entwicklung des Jahres ernannt wurde, glänzte vor allem in einer erneut verrückten Schlussphase. 29 Sekunden vor Schluss lagen die 76ers mit sechs Punkten zurück. Dank zweier Distanzwürfe von Maxey, der zweite davon weit hinter der Dreierlinie, konnten sie die Verlängerung erzwingen. «In diesem Moment dachte ich nur daran, einen Weg zu finden, um zu überleben», sagte Maxey hinterher.

Joel Embiid, der erneut von den Zuschauern im Madison Square Garden beleidigt wurde, steuerte ein Triple-Double (19 Punkte, 16 Rebounds, 10 Assists) zum Sieg bei.

Die Highlights der Schlussphase. Video: YouTube/NBA

Auch die Bucks verkürzen

Obwohl sie auf die verletzten Giannis Antetokounmpo und Damian Lillard verzichten mussten, verlängerten auch die Milwaukee Bucks ihre Saison. Sie gewannen auf heimischem Parkett gegen die Indiana Pacers mit 115:92 und kamen in der Serie auf 2:3 heran.

Schliesslich ging Cleveland durch einen knappen 104:103 Erfolg gegen Orlando wieder in Führung (3:2). (ram/sda/afp)