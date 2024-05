Niederreiter wird für die Nati frei – die Jets scheiden aus den Playoffs aus

Colorado Avalanche – Winnipeg Jets 6:3

Nino Niederreiter (Winnipeg): 5 Schüsse, TOI 15:09 Min.

Die Winnipeg Jets unterliegen den Colorado Avalanche im fünften Spiel der Best-of-7-Achtelfinalserie 3:6. Nach der vierten Niederlage ist die Saison für die Franchise aus Kanada damit beendet.

Das Spiel wogte hin und her. Erst ging das Heimteam aus Winnipeg in Führung, dann drehten die Gäste aus Colorado das Spiel. Die Jets glichen kurz danach im Powerplay aus, um wieder in Rückstand zu geraten. Zu Beginn des letzten Drittels egalisierte das Team von Nino Niederreiter, der ohne Skorerpunkt blieb, den Spielstand erneut. Danach sorgte der Finne Mikko Rantanen mit zwei Toren innert vier Minuten für die Entscheidung.

Für die Jets bedeuteten die Achtelfinals zum zweiten Mal in Folge Endstation. Letztes Jahr unterlagen sie dem späteren Stanley-Cup-Sieger Vegas Golden Knights ebenfalls 1:4.

Carolina Hurricanes – New York Islanders 6:3

Mit dem gleichen Skore entschieden die Carolina Hurricanes ihre Serie gegen die New York Islanders für sich. Die Franchise aus Raleigh landete den entscheidenden Sieg vor heimischem Publikum mit 6:3. Bereits nach drei Minuten führte der Halbfinalist der letztjährigen Playoffs mit 2:0. Die Gäste aus New York glichen die Partie praktisch mit der zweiten Sirene zum 3:3 aus. Im letzten Drittel machte das Heimteam mit zwei Toren innerhalb von acht Sekunden jedoch alles klar.

Boston Bruins – Toronto Maple Leafs 1:2 n.V.

Noch nicht entschieden ist die Serie zwischen den Boston Bruins und den Toronto Maple Leafs. Die Gäste aus Kanada siegten 2:1 nach Verlängerung und verkürzten in der Serie auf 2:3. Ex-ZSC-Stürmer Auston Matthews fehlte bei Toronto wegen einer Verletzung. Für den Torjäger sprang Matthew Knies in die Bresche, der das Siegtor in der Overtime erzielte. (ram/sda)