Real gleicht gegen Bayern spät noch aus. Bild: keystone

Munteres hin und her zwischen den Bayern und Real – aber kein Sieger im Hinspiel

Bayern München verpasst es, im Kampf um den Champions-League-Sieg und einen versöhnlichen Saisonausgang vorzulegen. Der entthronte deutsche Meister und Real Madrid trennen sich im Hinspiel des ersten Halbfinals in München 2:2.

Mehr «Sport»

Vinicius Junior erzielte beide Tore für Real Madrid in der in rot gefärbten Allianz-Arena. Dazwischen verwandelten Leroy Sané und Harry Kane zu Beginn der zweiten Halbzeit innerhalb von vier Minuten ein 0:1 in ein 2:1. Sané glich in der 53. Minute nach feiner Einzelaktion mit einem Schuss ins nahe Eck aus, kurz darauf verwandelte einen Penalty nach einem Foul von Lucas Vazquez gegen Jamal Musiala.

Für Real verbuchte Vinicius Junior in der 24. Minute nach perfektem Steilpass von Toni Kroos alleine vor Manuel Neuer mit dem ersten Torschuss der Gäste entgegen dem Spielverlauf das 1:0. Begünstigt wurde der Führungstreffer der bis dahin abgezockten Spanier durch ein schlechtes Stellungsspiel von Kim Min-jae. Auch das 2:2 durch den verwandelten Penalty Vinicius Junior ging auf das Konto des Südkoreaners, der für den verletzt ausgefallenen Matthijs de Ligt in die Startelf gerückt war. Er stoppte Rodrygo im Strafraum klar regelwidrig.

Bayern vermied zwar eine Niederlage. Wirklich gut ist die Ausgangslage vor dem Rückspiel am Mittwoch in einer Woche indes nicht. Durch Sané (1. und 7. Minute), Harry Kane (6./9.) und den ebenfalls rechtzeitig fit gewordenen Jamal Musiala (12.) in der furiosen ersten Viertelstunde zu diversen Abschlüssen, ohne jedoch zu reüssieren.

Vor allem die frühe Chance kurz nach dem Anpfiff von Sané, der in der Bundesliga zuletzt jeweils aussetzte, um in der Champions League trotz Schmerzen auflaufen zu können, hätte das 1:0 sein können. Andrej Lunin, der den Vorzug vor dem nach langer Verletzungspause wieder im Aufgebot gestandenen Thibaut Courtois erhielt, brachte die Fussspitze gerade noch an den Ball.

Vinicius traf gegen die Bayern doppelt. Bild: keystone

Durch die Heimniederlage rückte Bayern München der ersten Saison ohne Titel seit 2012 einen weiteren Schritt näher. Um doch noch in den Final am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion einzuziehen, benötigt die Mannschaft des Ende Saison scheidenden Trainers Thomas Tuchel nächste Woche einen Sieg im Bernabéu. Reals letzte Heimniederlage in einem Pflichtspiel, das 0:4 gegen Manchester City im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals der letzten Saison, liegt fast ein Jahr zurück.Im zweiten Halbfinal des diesjährigen Wettbewerbs duellieren sich am Mittwoch Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain.

Bayern München - Real Madrid 2:2 (0:1)

75'000 Zuschauer. - SR Turpin.

Tore: 24. Vinícius Júnior 0:1. 53. Sané 1:1. 57. Kane (Penalty) 2:1. 83. Vinícius Júnior (Penalty) 2:2.

Bayern München: Neuer; Kimmich, Kim Min-jae, Dier, Mazraoui; Laimer, Goretzka (46. Raphaël Guerreiro); Musiala, Müller (80. Gnabry), Sané (87. Davies); Kane.

Real Madrid: Lunin; Vázquez, Rüdiger, Nacho (65. Camavinga), Mendy; Valverde, Tchouaméni, Kroos (76. Díaz), Rodrygo (87. Joselu); Bellingham (75. Modric), Vinícius Júnior.

Verwarnungen: 43. Mazraoui, 64. Kroos, 82. Kim Min-Jae, 91. Vázquez. (sda/lyn)