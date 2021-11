Footballer werden dafür kritisiert, dass sie beim 106:0-Sieg voll durchzogen

«Köstliche» schwarze Schwäne – Nordkorea ergreift neue Massnahmen gegen Hungersnot

Die Bevölkerung Nordkoreas leidet Hunger. Um die Nahrungsmittelknappheit zu bekämpfen, hat das Land eine neue Strategie in Angriff genommen: die industrielle Züchtung von schwarzen Schwänen.

In einem Versuch gegen die anhaltende Hungersnot im Land vorzugehen, möchte Nordkorea den Speiseplan der Bevölkerung erweitern – und zwar um das Fleisch schwarzer Schwäne.

Dafür wurde ein neues Zuchtzentrum auf der grössten Entenfarm Nordkoreas gebaut. Dort, in Jongphyong an der Ostküste, sollen die schwarzen Schwäne in industriellem Ausmass gezüchtet werden. Gestern wurde das Zentrum in einer offiziellen Zeremonie eingeweiht.

Währenddessen versuchen staatliche Medien, der Bevölkerung das …