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So erklärt die FIFA die vielen leeren Plätze bei Südkorea – Tschechien

Leere Sitze bei Südkorea – Tschechien in Guadalajara
So sehen viele VIP-Bereiche zu Beginn der zweiten Halbzeit aus – aber hier sind wir in der 30. Minute.screenshot: srf

So erklärt die FIFA, warum gestern so viele Plätze leer blieben – und zwar im Ernst

12.06.2026, 22:2312.06.2026, 22:23
Ralf Meile
Ralf Meile

Südkorea gegen Tschechien – diese Partie im mexikanischen Guadalajara galt als ein erster Prüfstein für die Preisgestaltung der FIFA an dieser Fussball-WM. Tatsächlich war sie nicht ausverkauft. Während des Spiels, das Südkorea dank einer Wende mit 2:1 gewinnen konnte, blieben viele rote Sitze leer.

Fans look on during the World Cup Group A soccer match between South Korea and Czechia in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 11, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) Czechia South Korea WCu ...
Zwischen den Fans klaffen immer wieder Lücken.Bild: keystone

Als die offizielle Zuschauerzahl bekanntgegeben wurde, rieb man sich deshalb verwundert die Augen. Die FIFA gab sie mit 44'985 Zuschauern an. Bei einer Stadionkapazität von 45'664 Plätzen wären nur rund 700 Sitze leer geblieben – es schienen aber deutlich mehr gewesen zu sein.

Schnell kamen daraufhin Diskussionen auf, dass die leeren Sitze auf die hohen Kosten für ein WM-Ticket zurückzuführen seien. Doch am Tag danach machte der Weltverband einen ganz anderen Grund aus:

«Die offiziellen Zuschauerzahlen geben die Anzahl der gescannten Tickets und der im Stadionbereich anwesenden Zuschauer wieder und basieren nicht auf visuellen Einschätzungen der Sitzplatzbelegung zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Spiels. Die FIFA arbeitet eng mit den Stadionbetreibern und den Ticketverkaufsteams zusammen, um sicherzustellen, dass alle veröffentlichten Zahlen auf verifizierten Betriebsdaten beruhen.

Bitte beachten Sie, dass während des Spiels gestern Abend in Guadalajara mehrere Fans mit gültigen Tickets zu sehen waren, die sich während des gesamten Spiels in den Gängen aufhielten, anstatt auf ihren zugewiesenen Plätzen zu bleiben.»

Das war es also: Fans, die viel Geld ausgaben, um ein WM-Spiel zu sehen, dann aber lieber an den Getränkeständen herumlungerten oder vor den Toiletten anstanden.

epa13031753 FIFA President Gianni Infantino (C) watches the FIFA World Cup 2026 Group A match between South Korea and Czechia in Guadalajara, Mexico, 11 June 2026. EPA/ALEX CRUZ
Er war da, wie dieses Foto belegt: FIFA-Präsident Gianni Infantino.Bild: keystone

Laut dem englischen «Telegraph» waren die freien Sitze überall im Stadion zu sehen, aber besonders im Bereich des VIP-Bereichs im Zentrum der Osttribüne. Für Tickets sollen dort zwischen 400 Dollar (für ein «normales» Billet) und 5000 Dollar für einen Hospitality-Platz verlangt worden sein.

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Die beliebtesten Kommentare
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Raph2018
12.06.2026 22:33registriert November 2020
Klar, Gianni hat ja auch bei Donnie gelernt, der weiss wie man leere Sitze erklärt.
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Cerelac
12.06.2026 22:38registriert Januar 2021
Wer kennt das nicht, 400$ für ein Ticket ausgeben damit man im Stadion ein Taco kaufen kann. Jeder weiss, die besten Tacos in Guadalajara gibt es nur im Stadion.

Spiel sehen? Nööö...
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BettiBoshaft
12.06.2026 22:28registriert April 2022
Ach soo, natürlich!
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