So sehen viele VIP-Bereiche zu Beginn der zweiten Halbzeit aus – aber hier sind wir in der 30. Minute. screenshot: srf

So erklärt die FIFA, warum gestern so viele Plätze leer blieben – und zwar im Ernst

Ralf Meile Folge mir

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Südkorea gegen Tschechien – diese Partie im mexikanischen Guadalajara galt als ein erster Prüfstein für die Preisgestaltung der FIFA an dieser Fussball-WM. Tatsächlich war sie nicht ausverkauft. Während des Spiels, das Südkorea dank einer Wende mit 2:1 gewinnen konnte, blieben viele rote Sitze leer.

Zwischen den Fans klaffen immer wieder Lücken. Bild: keystone

Als die offizielle Zuschauerzahl bekanntgegeben wurde, rieb man sich deshalb verwundert die Augen. Die FIFA gab sie mit 44'985 Zuschauern an. Bei einer Stadionkapazität von 45'664 Plätzen wären nur rund 700 Sitze leer geblieben – es schienen aber deutlich mehr gewesen zu sein.

Schnell kamen daraufhin Diskussionen auf, dass die leeren Sitze auf die hohen Kosten für ein WM-Ticket zurückzuführen seien. Doch am Tag danach machte der Weltverband einen ganz anderen Grund aus:

«Die offiziellen Zuschauerzahlen geben die Anzahl der gescannten Tickets und der im Stadionbereich anwesenden Zuschauer wieder und basieren nicht auf visuellen Einschätzungen der Sitzplatzbelegung zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Spiels. Die FIFA arbeitet eng mit den Stadionbetreibern und den Ticketverkaufsteams zusammen, um sicherzustellen, dass alle veröffentlichten Zahlen auf verifizierten Betriebsdaten beruhen.



Bitte beachten Sie, dass während des Spiels gestern Abend in Guadalajara mehrere Fans mit gültigen Tickets zu sehen waren, die sich während des gesamten Spiels in den Gängen aufhielten, anstatt auf ihren zugewiesenen Plätzen zu bleiben.»



Das war es also: Fans, die viel Geld ausgaben, um ein WM-Spiel zu sehen, dann aber lieber an den Getränkeständen herumlungerten oder vor den Toiletten anstanden.

Er war da, wie dieses Foto belegt: FIFA-Präsident Gianni Infantino. Bild: keystone

Laut dem englischen «Telegraph» waren die freien Sitze überall im Stadion zu sehen, aber besonders im Bereich des VIP-Bereichs im Zentrum der Osttribüne. Für Tickets sollen dort zwischen 400 Dollar (für ein «normales» Billet) und 5000 Dollar für einen Hospitality-Platz verlangt worden sein.