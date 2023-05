Am Samstag feierte Urs Fischer mit Union Berlin einen historischen Erfolg – natürlich ist er auch unser Trainer der Saison. Bild: keystone

Zwei Schweizer in unserem Bundesliga-Team der Saison – stimm auch du ab

In einem Herzschlagfinale sicherte sich der FC Bayern den 11. Titel in Folge – dennoch ist der Rekordmeister in unserem Team der Saison nur mit zwei Spielern vertreten. Wir wollen aber auch deine Meinung wissen!

Nach unserem Team der Super-League-Saison stellen wir auch unsere Top-Elf der Bundesliga-Saison 2022/23 vor. Diese endete am Samstag mit einem spektakulären Finale, zum elften Mal in Serie wurde Bayern Meister – dennoch war das Jahr für den Rekordmeister und viele seiner Spieler eine Enttäuschung. Zwei haben es dennoch in unser Team der Saison geschafft, und auch zwei Schweizer sind dabei.

Da die Meinungen bei Fussballfans traditionell auseinander gehen, interessiert uns natürlich auch deine Meinung. Teil uns diese mit, indem du für deinen Favoriten abstimmst oder ganz einfach deine eigene Formation machst und sie in den Kommentaren teilst. Das geht beispielsweise hier. Nun aber erst einmal zu unserem Team der Saison:

Goalie

Gregor Kobel (Dortmund)

Elfmal spielte der 25-jährige Zürcher in 27 Einsätzen zu null, insgesamt kassierte Gregor Kobel nur 32 Gegentore. Bis auf seine Aussetzer gegen Union Berlin und in München, war Kobel stets ein sicherer Rückhalt für den BVB und rettete sein Team mehrmals vor Niederlagen. So war er mit ein Hauptgrund für die enorm starke Rückrunde der Dortmunder. Bei den beiden Gegentoren im letzten Ligaspiel gegen Mainz trug er kaum eine Schuld.

Bild: www.imago-images.de

Die weiteren Kandidaten Koen Casteels (Wolfsburg): 34 Spiele, 48 Gegentore, 12x zu null.

Mark Flekken (Freiburg): 34 Spiele, 44 Gegentore, 13x zu null.

Frederik Rönnow (Union): 29 Spiele, 27 Gegentore, 11x zu null.

Yann Sommer (Gladbach, Bayern): 29 Spiele, 39 Gegentore, 8x zu null.



Wer war für dich der beste Goalie der Saison? Koen Casteels (Wolfsburg) Mark Flekken (Freiburg) Gregor Kobel (Dortmund) Frederik Rönnow (Union) Yann Sommer (Gladbach, Bayern) Ein anderer

Innenverteidiger

Robin Knoche (Union)

Union Berlin hat mit 38 Gegentoren gemeinsam mit den Bayern die beste Defensive der Liga. Stellvertretend dafür hat sich Abwehrchef Robin Knoche einen Platz im Team der Saison verdient. Der kräftige 1,90-m-Mann überzeugt nicht nur mit seiner Zweikampf- und Kopfballstärke, sondern auch mit seiner Beteiligung im Aufbauspiel. Kein Spieler im Team von Urs Fischer spielt so viele Pässe und so viel Ballkontakte wie der 31-Jährige. Ausserdem erzielte er zwei Tore und bereitete drei weitere vor.

Bild: keystone

Matthias Ginter (Freiburg)

Er ist der einzige Feldspieler in der Bundesliga, der keine Minute verpasste. Matthias Ginter überzeugte bei seiner Rückkehr zu seinem Jugendklub nicht nur in der Defensive, sondern auch mit seinen selbst über grössere Distanzen genauen Pässen. Der routinierte 29-Jährige erzielte vier Tore und schlug den Ball gemäss fbref.com so häufig aus der eigenen Gefahrenzone wie kein anderer.

Bild: www.imago-images.de

Die weiteren Kandidaten Matthijs de Ligt (Bayern): 31 Spiele, 3 Tore, 1 Assist.

Evan N'Dicka (Frankfurt): 30 Spiele, 1 Tor.

Willi Orban (Leipzig): 33 Spiele, 4 Tore.

Nico Schlotterbeck (Dortmund): 28 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen.

Edmond Tapsoba (Leverkusen): 33 Spiele, 1 Tor.

Micky van de Ven (Wolfsburg): 33 Spiele, 1 Tor, 2 Assists.

Wer war für dich der beste Innenverteidiger der Saison? Matthijs de Ligt (Bayern) Matthias Ginter (Freiburg) Robin Knoche (Union) Evan N'Dicka (Frankfurt) Willi Orban (Leipzig) Nico Schlotterbeck (Dortmund) Edmond Tapsoba (Leverkusen) Micky van de Ven (Wolfsburg) Ein anderer

Aussenverteidiger

Jeremie Frimpong (Leverkusen)

Der Niederländer spielte oftmals auch etwas offensiver, wenn Leverkusen mit einer Dreierkette auflief, was vor allem unter Xabi Alonso häufig vorkam. Als moderner Aussenverteidiger überzeugte Jeremie Frimpong mit seinem Offensivdrang und seiner Schnelligkeit. Acht Tore und sieben Vorlagen standen am Ende der Bundesliga-Saison, in der er keine Partie verpasste, auf seinem Konto.

Bild: www.imago-images.de

Die weiteren Kandidaten Ridle Baku (Wolfsburg): 33 Spiele, 5 Tore, 3 Assists.

Benjamin Pavard (Bayern): 30 Spiele, 4 Tore, 1 Assist.

Julian Ryerson (Union, Dortmund): 30 Spiele, 1 Tor.

Mitchell Weiser (Bremen): 30 Spiele, 2 Tore, 9 Assists.

Silvan Widmer (Mainz): 26 Spiele, 2 Tore, 2 Assists.



Wer war für dich der beste Rechtsverteidiger der Saison? Ridle Baku (Wolfsburg) Jeremie Frimpong (Leverkusen) Benjamin Pavard (Bayern) Julian Ryerson (Union, Dortmund) Mitchell Weiser (Bremen) Silvan Widmer (Mainz) Ein anderer

Raphaël Guerreiro (Dortmund)

Er ist der Assistkönig der Bundesliga. Zwölf Treffer seiner Teamkollegen bereitete der 29-Jährige vor, vier erzielte er selbst. Raphaël Guerreiro half zwar auch mal im Mittelfeld aus, wo er seine Übersicht und Passstärke noch besser ausspielen konnte, doch spielte der Portugiese zumeist noch immer auf seiner angestammten Position. Dort war er für Borussia Dortmund bisher unersetzlich, nun verlässt er den Klub nach sieben Jahren aber – womöglich in Richtung München.

Bild: keystone

Die weiteren Kandidaten Angeliño (Hoffenheim): 33 Spiele, 8 Assists.

Ramy Bensebaini (Gladbach): 28 Spiele, 6 Tore, 1 Assist.

Alphonso Davies (Bayern): 26 Spiele, 1 Tor, 4 Assists.

Christian Günter (Freiburg): 33 Spiele, 1 Tor, 4 Assists.

Jonas Hector (Köln): 32 Spiele, 2 Assists.

Aaron Martin (Mainz): 28 Spiele, 5 Tore, 3 Assists.

Wer war für dich der beste Linksverteidiger der Saison? Angeliño (Hoffenheim) Ramy Bensebaini (Gladbach) Alphonso Davies (Bayern) Raphaël Guerreiro (Dortmund) Christian Günter (Freiburg) Jonas Hector (Köln) Aaron Martin (Mainz) Ein anderer

Mittelfeld zentral

Ellyes Skhiri (Köln)

Kaum ein Spieler fing so viele Bälle ab wie der Kölner Sechser, ausserdem spielte nur ein einziger Mittelfeldspieler (Joshua Kimmich) mehr erfolgreiche Pässe als Ellyes Skhiri. Der Tunesier wies dabei aber die deutlich bessere Erfolgsquote auf und war bei seinem Team mit Abstand am wichtigsten für die Spieleröffnung und das Lancieren von Gegenangriffen. Defensiv war kein Mittelfeldspieler besser als Skhiri. Mit sieben Toren bewies der 28-Jährige zudem seine Torgefahr und zog das Interesse von einigen Topklubs der Bundesliga auf sich.

Bild: www.imago-images.de

Die weiteren Kandidaten Robert Andrich (Leverkusen): 29 Spiele, 2 Tore, 2 Assists.

Wataru Endo (Stuttgart): 33 Spiele, 5 Tore, 4 Assists.

Rani Khedira (Union): 33 Spiele, 2 Tore.

Joshua Kimmich (Bayern): 33 Spiele, 5 Tore, 6 Assists.



Wer war für dich der beste defensive Mittelfeldspieler der Saison? Robert Andrich (Leverkusen) Wataru Endo (Stuttgart) Rani Khedira (Union) Joshua Kimmich (Bayern) Ellyes Skhiri (Köln) Ein anderer

Jude Bellingham (Dortmund)

Der 19-jährige Engländer wurde kürzlich zum besten Spieler der Bundesliga-Saison 2022/23 gekürt. Natürlich gehört Jude Bellingham auch in unsere Elf des Jahres. Der torgefährliche Mittelfeldspieler, der aber auch im Passspiel überzeugt und trotz seines jungen Alters schon über eine grosse Spielintelligenz verfügt, war an zwölf Toren beteiligt, acht davon erzielte er selbst. Im letzten Saisonspiel gegen Mainz konnte er aufgrund einer Verletzung nicht mittun.

Bild: keystone

Die weiteren Kandidaten Maximilian Arnold (Wolfsburg): 32 Spiele, 5 Tore, 3 Assists.

Leon Goretzka (Bayern): 27 Spiele, 3 Tore, 2 Assists.

Manu Koné (Gladbach): 30 Spiele, 1 Tor, 1 Assist.

Djibril Sow (Frankfurt): 32 Spiele, 4 Tore.



Wer war für dich der beste zentrale Mittelfeldspieler der Saison? Maximilian Arnold (Wolfsburg) Jude Bellingham (Dortmund) Leon Goretzka (Bayern) Manu Koné (Gladbach) Djibril Sow (Frankfurt) Ein anderer

Jamal Musiala (Bayern)

Der 20-Jährige war die Entdeckung der Hinrunde und verdiente sich damit einen Platz im deutschen WM-Kader. Insgesamt kam Jamal Musiala in 33 Bundesliga-Partien auf zwölf Tore und 13 Vorlagen, darunter der entscheidende Treffer zur Meisterschaft in Köln. Dank seiner Kreativität und Dribbelstärke war der flexibel einsetzbare Musiala ein Fixpunkt in Bayerns Offensive und über die gesamte Saison gesehen der beste Zehner der Liga.

Bild: keystone

Die weiteren Kandidaten Christoph Baumgartner (Hoffenheim): 33 Spiele, 7 Tore, 3 Assists.

Julian Brandt (Dortmund): 32 Spiele, 9 Tore, 8 Assists.

Mario Götze (Frankfurt): 32 Spiele, 3 Tore, 2 Assists.

Daichi Kamada (Frankfurt): 32 Spiele, 9 Tore, 7 Assists.

Thomas Müller (Bayern): 27 Spiele, 7 Tore, 8 Assists.

Lars Stindl (Gladbach): 29 Spiele, 8 Tore, 7 Assists.

Dominik Szoboszlai (Leipzig): 31 Spiele, 6 Tore, 8 Assists.

Wer war für dich der beste offensive Mittelfeldspieler der Saison? Christoph Baumgartner (Hoffenheim) Julian Brandt (Dortmund) Mario Götze (Frankfurt) Daichi Kamada (Frankfurt) Thomas Müller (Bayern) Jamal Musiala (Bayern) Lars Stindl (Gladbach) Dominik Szoboszlai (Leipzig) Ein anderer

Flügel

Vincenzo Grifo (Freiburg)

Der 30-jährige Italiener war der beste Spieler beim SC Freiburg, der bis zum Schluss um einen Platz in der Champions League kämpfte und am Ende Fünfter wurde. Vincenzo Grifo erzielte in 33 Einsätzen 15 Tore und bereitete fünf weitere vor, besonders durch seine Freistossgefahr fällt er immer wieder auf. Der Linksaussen war nur einen Treffer von der Torjägerkrone entfernt, womit er der torgefährlichste Spieler auf seiner Position war.

Bild: www.imago-images.de

Die weiteren Kandidaten Marius Bülter (Schalke): 33 Spiele, 11 Tore, 1 Assist.

Florian Kainz (Köln): 32 Spiele, 6 Tore, 10 Assists.

Donyell Malen (Dortmund): 26 Spiele, 9 Tore, 6 Assists.

Leroy Sané (Bayern): 32 Spiele, 8 Tore, 7 Assists.

Wer war für dich der beste Linksaussen der Saison? Marius Bülter (Schalke) Vincenzo Grifo (Freiburg) Florian Kainz (Köln) Donyell Malen (Dortmund) Leroy Sané (Bayern) Ein anderer

Serge Gnabry (Bayern)

Die Saison war nicht immer einfach für den Rekordmeister und auch nicht für den 27-jährigen Offensivspieler. Doch am Ende wurden die Bayern erneut Meister und war Serge Gnabry mit 14 Toren der beste Torschütze der Münchner. Dazu kamen sechs Assists des 41-fachen deutschen Nationalspielers, der allgemein der aktivste Spieler in Bayerns Offensive war.

Bild: keystone

Die weiteren Kandidaten Karim Adeyemi (Dortmund): 24 Spiele, 6 Tore, 5 Assists.

Moussa Diaby (Leverkusen): 33 Spiele, 9 Tore, 8 Assists.

Jonas Hofmann (Gladbach): 31 Spiele, 12 Tore, 9 Assists.

Patrick Wimmer (Wolfsburg): 26 Spiele, 4 Tore, 8 Assists.



Wer war für dich der beste Rechtsaussen der Saison? Karim Adeyemi (Dortmund) Moussa Diaby (Leverkusen) Serge Gnabry (Bayern) Jonas Hofmann (Gladbach) Patrick Wimmer (Wolfsburg) Ein anderer

Stürmer

Randal Kolo Muani (Frankfurt)

Vor der Saison kam der französische Stürmer ablösefrei aus Nantes, nun dürfte er für eine dreistellige Summe weiterverkauft werden. Randal Kolo Muani stellte sich als Traumtransfer heraus, mit 15 Toren und 11 Assists war er der Topskorer der Bundesliga und der Hauptgrund dafür, dass Eintracht Frankfurt doch noch mindestens an der Conference League teilnehmen kann. Obwohl der 24-Jährige die Torjägerkrone um einen Treffer verpasste, ist er der beste Stürmer der Saison.

Bild: imago

Die weiteren Kandidaten Sheraldo Becker (Union): 34 Spiele, 11 Tore, 7 Assists.

Niclas Füllkrug (Bremen): 28 Spiele, 16 Tore, 5 Assists.

Sébastien Haller (Dortmund): 19 Spiele, 9 Tore, 3 Assists.

Christopher Nkunku (Leipzig): 25 Spiele, 16 Tore, 4 Assists.

Marcus Thuram (Gladbach): 30 Spiele, 13 Tore, 6 Assists.

Wer war für dich der beste Stürmer der Saison? Sheraldo Becker (Union) Niclas Füllkrug (Bremen) Sébastien Haller (Dortmund) Randal Kolo Muani (Frankfurt) Christopher Nkunku (Leipzig) Marcus Thuram (Gladbach) Ein anderer

Trainer

Urs Fischer (Union)

Ohne grosse Stars und mit dem zehnthöchsten Gesamtwert des Kaders qualifiziert sich Union Berlin für die Champions League. Ein historischer Erfolg für den Klub, an dem Trainer Urs Fischer einen grossen Anteil hat. Der 57-jährige Zürcher schwimmt mit den «Eisernen» weiter auf der Erfolgswelle und ist für uns der Trainer der Saison.

Bild: keystone