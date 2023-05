Sein Aus als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern halt noch immer nach: Oliver Kahn. Bild: keystone

Neue Details zu Kahn-Rauswurf: In der Wohnung von Hoeness soll es geknallt haben

Zu Oliver Kahns Abgang beim FC Bayern gibt es unterschiedliche Darstellungen. Ein Bericht enthüllt nun neue Details.

Unter welchen Umständen erfuhr Oliver Kahn von seinem drohenden Rauswurf beim FC Bayern? Ein neuer Bericht enthüllt: Er soll am vergangenen Donnerstag in die Münchner Wohnung von Uli Hoeness eingeladen worden sein. Laut «Sport Bild» wurde er dort von Bayern-Präsident Herbert Hainer und Aufsichtsrat Hoeness empfangen.

Zunächst hätten die Bayern-Bosse gegen 11 Uhr mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic gesprochen und sich rasch auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt. Dann erst sei Vorstandschef Kahn zur Wohnung im noblen Stadtteil Maxvorstadt gekommen.

Schon seit Monaten herrschte bei den Bayern um Uli Hoeness (l.) Frust. Bild: www.imago-images.de

Kahn soll bei dem Treffen um Zeit gebeten haben: «Ihr müsst mir zugestehen, dass ich mich beraten lassen möchte», wird er von «Sport Bild» zitiert. Kahn habe Hoeness gleichzeitig «lautstark» vorgeworfen, dass er ihn seit Wochen nicht zu unterstütze. «In der Münchner Stadtwohnung von Uli Hoeness hat es geknallt!», schreibt die Zeitung.

Die Abberufung Oliver Kahns als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern war am Samstag direkt nach dem Gewinn der Meisterschaft bekannt geworden. In der Folge gab es unterschiedliche Darstellungen darüber, wie die Trennung abgelaufen war. Der Verein sprach von einem «emotionalen» Gespräch am Donnerstag, Kahn von einem Anruf am Freitag und behauptete, es sei «ein ruhiges und sachliches Gespräch» gewesen.

«Sport Bild» berichtet, dass der Aufsichtsrat am Freitag in einer ausserordentlichen Sitzung per Video die Abberufung entschieden und Kahn untersagt habe, zum letzten Spiel nach Köln in der Bayern-Delegation zu reisen. Die Informationen seie per E-Mail versendet worden, weil Kahn telefonisch nicht erreichbar gewesen sei. Kahn habe sich auf Anfrage der Zeitung nicht geäussert.

