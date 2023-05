Diese Schweizer Niederlagen tun uns immer noch weh – und dir?

An gewisse Szenen erinnert man sich sein Leben lang. An die Geburt der Tochter zum Beispiel. Oder an die Geburt der zweiten Tochter. Und an die 120. Minute (und 43 Sekunden) an diesem Dienstag, 1. Juli 2014, als Blerim Dzemaili, damals in Diensten der SSC Neapel, an den 12 Zentimeter breiten linken Pfosten köpfte. Es wäre das Tor zum Elfmeterschiessen gewesen, das Tor zum WM-Titel, das Tor, das unser Leben verändert hätte. In diesem Moment waren wir uns jedenfalls ziemlich sicher. Was bleibt, ist die Erinnerung an Sascha Ruefers Emotionen, an diesen kollektiven Aufschrei in der Zürcher Mars-Bar, an diese Mutter aller Pfostenschüsse.

Marius Egger