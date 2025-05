Diese Schweizer Niederlagen tun uns immer noch weh – und dir?

Was war das für eine grandiose EM! Nach der Corona-Veranstaltung 2021 und der Wüsten-WM in Katar, erlebten wir im Sommer 2024 endlich wieder ein richtiges Fussballfest.



Die Schweizer Nati spielte fantastisch. Die Deutschen an den Rand der Niederlage gebracht, Ungarn weggefräst und den Italienern in die Minestrone gespuckt. Es schien, als sei alles möglich. Unser Sommermärchen lag in der Luft.



Doch dann kamen die Engländer. Nur dank eines Last-Minute-Tors qualifizierten sie sich überhaupt für den Viertelfinal. Wir hatten sie im Griff, führten 1:0 und schnupperten am Halbfinal. Ans Penaltyschiessen erinnere ich mich kaum noch.



Dafür an die 117. Minute. Shaqiri nimmt Anlauf bei der Ecke, zirkelt die Kugel auf den ersten Pfosten. Päng. Das Leder knallt ans Lattenkreuz.



Die Reaktion des England-Keepers Pickford macht mich noch heute rasend. Lächelnd zeigte er Shaqiri einen nach oben gestreckten Daumen. Ganz nach dem Motto: «Den hätte ich imfall gehalten.»



Nichts da. Pickford wäre zu spät gekommen. Das zeigen die Wiederholungen eindeutig. Es fehlten nur Centimeter und wir hätten das genialste EM-Tor überhaupt bejubeln können. So, so schade.

Corsin Manser