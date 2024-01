Vor der Kulisse der Berner Alpen geht es in der Lauberhorn-Abfahrt zur Sache. Bild: imago

User Unser

Auf welchen der grossen Ski-Klassiker freust du dich besonders?

Der Januar ist der grosse Monat für jeden Ski-Fan. Chuenisbärgli, Lauberhorn, Streif – die Highlights folgen Schlag auf Schlag. Welches Skirennen ist das beste?

Sportredaktion Folge mir

Mehr «Sport»

Schlägt der Riesenslalom von Adelboden die Abfahrt von Kitzbühel? Kann das Night Race in Schladming mit der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen mithalten? Und wie schneiden die grossen Klassiker der Frauen ab?

Die Spielerei ist sehr simpel: Verteile jedem der 20 aufgelisteten Weltcup-Rennen zwischen gar keinem und 10 Schneekristallen. Je mehr du dich auf das entsprechende Rennen freust, umso mehr Kristalle gibst du ihm. Am Ende sehen wir in der Auswertung, auf welches Rennen sich die watson-User Jahr für Jahr am meisten freuen.

Die nächsten Weltcup-Rennen Männer in Wengen:

Donnerstag 11.1., 12.30 Abfahrt

Freitag 12.1., 12.30 Super-G

Samstag 13.1., 12.30 Abfahrt

Sonntag 14.1., 10.15 und 13.15 Slalom



Frauen in Altenmarkt-Zauchensee:

Freitag 12.1., 10.45 Super-G

Samstag 13.1., 10.45 Abfahrt

Sonntag 14.1., 11.00 Super-G