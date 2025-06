Der Schweizer Goalie Gregor Kobel hat Dortmund an der Klub-WM vor einer Niederlage bewahrt. Bild: keystone

Gregor Kobel rettet Dortmund an der Klub-WM einen Punkt

Fluminense – Dortmund

Borussia Dortmund startet mit einem glücklichen Remis in die Klub-WM in den USA. Der Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel bewahrt die Deutschen beim 0:0 gegen die Brasilianer von Fluminense vor einer Niederlage.

Im Stadion von East Rutherford, wo im kommenden Sommer der WM-Final stattfindet und normalerweise die Footballer der New York Jets und New York Giants spielen, war die Mannschaft aus Rio de Janeiro mit dem 40-jährigen Captain Thiago Silva vor allem nach der Pause besser. In der 70. Minute verhinderte Kobel mit zwei starken Paraden gegen Everaldo und Nonato das 0:1. Einige Minuten zuvor hatte sich der Zürcher nach einem Zusammenprall mit Everaldo pflegen lassen müssen.

Beide Teams bleiben Favoriten

Mit dem 0:0 in der nicht mal halb gefüllten Arena können beide Mannschaften gut leben. Im Rennen um die beiden Achtelfinal-Plätze in dieser Gruppe bleiben Dortmund und Fluminense die grossen Favoriten gegenüber den Südkoreanern von Ulsan und den Südafrikanern von Mamelodi Sundowns. (sda)