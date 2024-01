Kein Schweizer Podest, aber Rochat starker Fünfter – Feller siegt vor McGrath und Raschner

Die Schweizer schaffen es nicht ganz nach vorne, punkten aber mit fünf Fahrern in den Top 15. Marc Rochat führte das starke Team als Fünfter an. Für den 31-jährigen Waadtländer, dem nach 16 Ausfällen in 20 Slaloms zwischen 2017 und 2019 ein Rücktritt nahegelegt wurde, ist es das zweitbeste Resultat im Weltcup nach Platz 4 im Vorjahr in Soldeu. «Das ist ein grosser Tag für mich. Ich bin extrem stolz», befand Rochat, dem 21 Hunderstel zum ersten Podestplatz fehlten.

Nach dem ersten Lauf liebäugelte Norwegen mit dem zweiten Doppelsieg im Slalom am Chuenisbärgli; Alexander Steen Olsen führte vor Atle Lie McGrath, im 6. Zwischenrang lauerte der Adelboden-Spezialist Henrik Kristoffersen mit überschaubarem Rückstand. Am Ende jubelte auch im dritten Slalom des Winters ein Österreicher von zuoberst vom Podest.

Manuel Feller gewinnt zum ersten Mal den Weltcup-Slalom in Adelboden. Der Österreicher triumphiert vor dem Norweger Atle Lie McGrath und seinem Landsmann Dominik Raschner. Marc Rochat führt als Fünfter ein starkes Schweizer Team an.

… 5. Marc Rochat (SUI) +0,44 8. Luca Aerni (SUI) +0,64 10. Daniel Yule (SUI) +0,86 12. Loïc Meillard (SUI) +1,00 14. Ramon Zenhäusern (SUI) +1,20 Out: Tanguy Nef (SUI), Alexander Steen Olsen (NOR), Michael Matt (AUT), Henrik Kristoffersen (NOR).

Der Neuenburger Stéphane Barbier (59) reiste bis nach Argentinien, wo 1972 ein Flugzeug mit uruguayischen Rugbyspielern abstürzte. Was er vor Ort gesehen hat, wird ihn nie mehr loslassen.

Stéphane Barbier, Netflix hat gerade einen Film («Die Schneegesellschaft») über den Flugzeugabsturz in den Anden veröffentlicht, der Rugbyspielern das Leben kostete und die Überlebenden dazu zwang, Menschenfleisch zu essen. Diese Geschichte kennen Sie schon lange.

Ja. 1994 fing alles durch Zufall an. Ich war arbeitslos und ärgerte mich ein wenig. Ich ging in eine Buchhandlung in Neuchâtel, wo ich auf ein Buch stiess, das über den Flugzeugabsturz berichtete («Überleben» von Piers, Paul Read). Ich las die Zusammenfassung und wurde neugierig auf die Fortsetzung. Ich schlug das Buch noch am selben Abend auf und legte es nicht mehr aus der Hand.