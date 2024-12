Die Rangers sind besser! Nein, die Flyers sind besser! Nein die Rangers! Nein die Flyers … Bild: imago sportfotodienst

So, jetzt sag mal: Wie sehr magst du die 32 NHL-Teams?

Es gibt sympathische Sportteams, die gefühlt fast jeder Anhänger irgendwie mag, selbst wenn es nicht «sein» Klub ist. Und dann gibt es andere Teams, die von einem grossen Teil verabscheut werden. Welchen NHL-Teams gehört das Herz der Schweizer Eishockey-Fans?

Die Spielerei ist sehr simpel: Verteile jedem der 32 NHL-Teams zwischen gar keinem und 10 Herzen. Am Ende sehen wir in der Auswertung, welche Mannschaften den grössten Support in der Schweiz haben – und auf wen am ehesten verzichtet werden kann. Viel Spass!