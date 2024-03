Diese Mannschaften würden wir für das EM-Startspiel aufstellen – und du?

Shaqiri über 90 Minuten spielen lassen, macht wohl bei seiner Fitness und Spielpraxis keinen Sinn. Er setzt aber nach wie vor kreative Impulse – mit diesen kann er das Spiel in die richtige Bahn lenken. Rodriguez ist zwar schon ein alter Hase, aber dafür umso mehr Endrunden-Erfahrung in den Beinen – und die Alternativen sind nicht gerade prickelnd. Vargas weil Vargas – er ist immer extrem viel unterwegs und verleiht dem Spiel eine gewisse Leichtfüssigkeit. Sommer im Tor, weil er in Topform ist, und wir ihn noch so lange wie möglich geniessen müssen – im Wissen, dass auf dieser Position auch in Zukunft viel Klasse vorhanden sein wird.