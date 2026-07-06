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WM 2026: FIFA weist Belgiens Rekurs zurück – Balogun darf spielen

Folarin Balogun a inscrit trois buts dans cette Coupe du monde.
Sein Platzverweis hat eine Kontroverse ausgelöst: Folarin Balogun.Bild: keystone

«Keine am Prozess beteiligte Partei» – FIFA wischt Belgiens Rekurs beiseite

Die FIFA hat den belgischen Rekurs gegen die Aufhebung der Sperre von USA-Stürmer Folarin Balogun abgelehnt. Ein Rekurs, der von Beginn weg chancenlos war, wie Belgiens Verband aufzeigt.
06.07.2026, 19:0306.07.2026, 19:08

Ist das ein erster Schlussstrich unter den Fall Balogun? Wie diverse Medien berichten, hat der Fussball-Weltverband FIFA den Rekurs des belgischen Verbands (RBFA) zur Aufhebung der Sperre von US-Stürmer Folarin Balogun zurückgewiesen. Die Einsprache der RBFA sei nicht zulässig, da sie «in diesem Prozess keine beteiligte Partei» sei, lautete die Begründung der FIFA. Damit ist nun endgültig klar, dass Balogun heute Nacht im WM-Achtelfinal (2 Uhr Schweizer Zeit) gegen Belgien einsatzberechtigt ist.

Die FIFA hatte ihn nach einem Platzverweis im Sechzehntelfinal gegen Bosnien und Herzegowina begnadigt, nach einer entsprechenden Bitte von US-Präsident Donald Trump.

Der belgische Fussballverband (RBFA) hatte sein Erstaunen über dieses Vorgehen geäussert, das rund um den Globus zu grosser Kritik am Weltverband geführt hat.

FILE - President Donald Trump speaks as FIFA President Gianni Infantino listens in the Oval Office of the White House, Friday, Aug. 22, 2025, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin, File) Donald Tr ...
Was haben Trump und Infantino besprochen?Bild: keystone

Belgien wollte Auskunft, FIFA leitete Verfahren ein

Am Montagnachmittag haben die Belgier ein Update veröffentlicht – und das hat es in sich. Demnach hatte die RBFA von der FIFA schriftlich eine Erläuterung des Verfahrens angefordert und zugleich ihren Standpunkt dargelegt. Die Antwort? «Als einzige Reaktion sandte die FIFA ein Schreiben an die RBFA, in dem sie erklärte, dass sie diese Korrespondenz als Berufung betrachte, dass ein Richter ernannt worden sei und dass die RBFA nur wenige Stunden Zeit habe, diese Berufung einzureichen.»

Weiter schreiben die Belgier, die FIFA habe auch die obligatorische Spielkoordinationssitzung anders als üblich gestaltet. Der Abschnitt über die automatische Sperre von Spielern sei bewusst aus der Präsentation gestrichen worden. Dabei sei dieses Thema bei jeder dieser Sitzungen vor den vier bisherigen WM-Spielen behandelt worden. «Die RBFA hat die FIFA sowohl mündlich als auch schriftlich nach den Gründen für diese Änderung gefragt, erhielt jedoch erneut keine Antwort.»

«Zutiefst besorgt»

Nach wie vor habe der belgische Verband keine Entscheidung und keine Erklärung der FIFA zu dieser Angelegenheit erhalten. Man habe daher keine andere Wahl, als die Spielberechtigung Bolaguns anzufechten. Wie wir nun wissen, war das nicht erfolgreich.

Unser Kommentar:

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Korruption? Die FIFA und Infantino lassen im Fall Balogun nur einen Schluss zu

Die RBFA zeigte sich aber unabhängig vom Ausgang des WM-Achtelfinals «zutiefst besorgt» über die Ereignisse. Der Verband verspricht, er werde sich auch weiterhin für die grundlegenden Prinzipien der Ethik, des fairen Wettbewerbs und der Interessen des Fussballs insgesamt einsetzen. (ram)

Diese Story wurde nach dem definitiven FIFA-Entscheid zu Belgiens Rekurs aktualisiert.

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horst
06.07.2026 15:47registriert Dezember 2015
Belgien soll die Amis einfach rauskicken!!!

Wahrscheinlich werden die Zölle dann auf 1000% angehoben, oder Trump lässt das Spiel wiederholen.
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hans gwüsst
06.07.2026 15:33registriert Januar 2016
"Der Verband verspricht, er werde sich auch weiterhin für die grundlegenden Prinzipien der Ethik, des fairen Wettbewerbs und der Interessen des Fussballs insgesamt einsetzen."

Das effektivste wäre wohl das schmerzhafteste: Boykott und die anderen Teams (wahrscheinlich hoffnungslos) zu bitten, dem Boykott beizutreten. Sollen die zwei doch ihre WM haben, wenn sie wollen, aber man muss sich ja nicht alles gefallen lassen. Es gibt auch noch ein Leben ohne die WM.
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c_meier
06.07.2026 15:38registriert März 2015
wieso muss ich da gerade an "Asterix bei den Olympischen Spielen" denken.....
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