Sein Platzverweis hat eine Kontroverse ausgelöst: Folarin Balogun. Bild: keystone

«Keine am Prozess beteiligte Partei» – FIFA wischt Belgiens Rekurs beiseite

Die FIFA hat den belgischen Rekurs gegen die Aufhebung der Sperre von USA-Stürmer Folarin Balogun abgelehnt. Ein Rekurs, der von Beginn weg chancenlos war, wie Belgiens Verband aufzeigt.

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Ist das ein erster Schlussstrich unter den Fall Balogun? Wie diverse Medien berichten, hat der Fussball-Weltverband FIFA den Rekurs des belgischen Verbands (RBFA) zur Aufhebung der Sperre von US-Stürmer Folarin Balogun zurückgewiesen. Die Einsprache der RBFA sei nicht zulässig, da sie «in diesem Prozess keine beteiligte Partei» sei, lautete die Begründung der FIFA. Damit ist nun endgültig klar, dass Balogun heute Nacht im WM-Achtelfinal (2 Uhr Schweizer Zeit) gegen Belgien einsatzberechtigt ist.

Die FIFA hatte ihn nach einem Platzverweis im Sechzehntelfinal gegen Bosnien und Herzegowina begnadigt, nach einer entsprechenden Bitte von US-Präsident Donald Trump.

Der belgische Fussballverband (RBFA) hatte sein Erstaunen über dieses Vorgehen geäussert, das rund um den Globus zu grosser Kritik am Weltverband geführt hat.

Was haben Trump und Infantino besprochen? Bild: keystone

Belgien wollte Auskunft, FIFA leitete Verfahren ein

Am Montagnachmittag haben die Belgier ein Update veröffentlicht – und das hat es in sich. Demnach hatte die RBFA von der FIFA schriftlich eine Erläuterung des Verfahrens angefordert und zugleich ihren Standpunkt dargelegt. Die Antwort? «Als einzige Reaktion sandte die FIFA ein Schreiben an die RBFA, in dem sie erklärte, dass sie diese Korrespondenz als Berufung betrachte, dass ein Richter ernannt worden sei und dass die RBFA nur wenige Stunden Zeit habe, diese Berufung einzureichen.»

Weiter schreiben die Belgier, die FIFA habe auch die obligatorische Spielkoordinationssitzung anders als üblich gestaltet. Der Abschnitt über die automatische Sperre von Spielern sei bewusst aus der Präsentation gestrichen worden. Dabei sei dieses Thema bei jeder dieser Sitzungen vor den vier bisherigen WM-Spielen behandelt worden. «Die RBFA hat die FIFA sowohl mündlich als auch schriftlich nach den Gründen für diese Änderung gefragt, erhielt jedoch erneut keine Antwort.»

«Zutiefst besorgt»

Nach wie vor habe der belgische Verband keine Entscheidung und keine Erklärung der FIFA zu dieser Angelegenheit erhalten. Man habe daher keine andere Wahl, als die Spielberechtigung Bolaguns anzufechten. Wie wir nun wissen, war das nicht erfolgreich.

Die RBFA zeigte sich aber unabhängig vom Ausgang des WM-Achtelfinals «zutiefst besorgt» über die Ereignisse. Der Verband verspricht, er werde sich auch weiterhin für die grundlegenden Prinzipien der Ethik, des fairen Wettbewerbs und der Interessen des Fussballs insgesamt einsetzen. (ram)

Diese Story wurde nach dem definitiven FIFA-Entscheid zu Belgiens Rekurs aktualisiert.