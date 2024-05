Célia Gery kann jubeln – trotz eines Sturzes. Bild: www.imago-images.de

Sportlicher Leiter fährt mit Auto in Führende – dann holt seine Fahrerin den Sieg

Mehr «Sport»

Kuriose Szenen an der französischen U-19-Radmeisterschaft: Célia Gery gewann am Sonntag nach dem Zeitfahren auch das Strassenrennen – und zwar nachdem sie von der vor ihr fahrenden Amandine Muller zu Fall gebracht worden war. Der Verursacher des Unfalls war dabei niemand geringerer als der sportliche Leiter der späteren Siegerin, der Muller mit seinem Auto am Hinterrad touchierte.

Der Zwischenfall ereignete sich 31 Kilometer vor dem Ziel, als Julien Guiborel, Gerys sportliche Leiter, neben der Fahrerin herfuhr und sich mit ihr austauschte. Ins Gespräch mit der späteren französischen Meisterin vertieft, merkte Guiborel nicht, dass sich die Fahrerin Amandine Muller direkt vor ihm befand. Das Auto berührte daraufhin Mullers Hinterrad. Gery wurde vom Sturz ihrer Konkurrentin überrascht und mitgerissen.

Beide Fahrerinnen konnten das Rennen fortsetzen. Trotz des Sturzes machten Célia Gery und Amandine Muller den Sieg schliesslich unter sich aus. Gery gewann, Muller kam als Zweite ins Ziel. Der Sieg hatte für die 18-jährige Gery nach den Vorkommnissen auf der Strecke aber einen bitteren Beigeschmack: «Ich freue mich über den Sieg, aber ich hoffe, dass sich Amandine nicht verletzt hat.», sagte sie nach ihrem Triumph.

«Ich kann mich gar nicht oft genug bei beiden entschuldigen.» Der Unfallverursacher

Auch den Unfallverursacher Guiborel, plagte nach dem Rennen sein Gewissen: «Mir persönlich verdirbt es die Freude über den Sieg. Ich hätte mich noch mehr geärgert, wenn Amandine (Müller) nicht Zweite geworden wäre. Ich kann mich gar nicht oft genug bei beiden entschuldigen.»

Der Franzose fügte an: «Jeder sagt mir, dass so etwas passieren kann, ich weiss nicht, ob es ein Fehler von mir oder ein kleiner Ausrutscher von Amandine war, aber es hat sie zu Fall gebracht und dafür entschuldige ich mich noch einmal bei ihr. Ich mache mir grosse Vorwürfe.» (kat)