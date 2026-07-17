Tour de France: Mauro Schmid gewinnt 13. Etappe

Er darf jubeln: Mauro Schmid hat die 13. Etappe der Tour de France gewonnen. Bild: keystone

Erster Schweizer Sieg seit 6 Jahren: Mauro Schmid gewinnt 13. Etappe der Tour de France

Mauro Schmid gewinnt die 13. Etappe der Tour de France. Der Zürcher setzt sich nach 206 km in Belfort vor seinem Fluchtgefährten Harold Tejada aus Kolumbien durch.

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Für Schmid ist es der grösste Erfolg seiner Karriere, für die Schweiz der erste Etappensieg an der Tour de France seit fast sechs Jahren und dem Triumph von Marc Hirschi.

Der 26-jährige Schmid gehörte zu einer Fluchtgruppe, die sich im Aufstieg zum Ballon d'Alsace rund 30 km vor dem Ziel absetzte. Der Fahrer vom Team Jayco AlUla und Harold Tejada lösten sich in der Abfahrt aus dieser Spitzengruppe und fuhren einen Vorsprung heraus, der es Schmid gar ermöglichte, kurz vor dem Ziel noch zu taktieren. Schliesslich setzte sich der Zürcher in der längsten Etappe der diesjährigen Rundfahrt im Sprint vor seinem Fluchtkollegen durch.

Schmids Duell auf der Zielgeraden (ab 17:32:52) quelle: srf

Dritter wurde der Brite Tom Pidcock vom Schweizer Team Pinarello 36.5, der im Gesamtklassement einen grossen Sprung nach vorne machte und das Podest als Vierter im Blick hat. Unangefochtener Leader bleibt Tadej Pogacar, der mit mehr als sieben Minuten Rückstand ins Ziel kam. (sda)

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