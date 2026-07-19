Jonas Vingegaard muss die Tour de France nach einem Sturz aufgeben

Jonas Vingegaard steigt ins Auto des Tour-Arztes. Bild: srf

Vingegaard muss nach Sturz aufgeben – Evenepoel schlägt Pogacar bergauf

Jonas Vingegaard muss seinen Traum vom dritten Gesamtsieg an der Tour de France endgültig aufgeben. Der Däne ist auf der 15. Etappe in einer Kurve gestürzt und hat sich dabei verletzt.

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Vorne fährt Mauro Schmid solo vor den ehemaligen Kollegen einer Fluchtgruppe, bis ins Ziel sind es noch rund 20 Kilometer. Rund zweieinhalb Minuten hinter dem Schweizer, der die Etappe am Freitag gewonnen hatte, rast die Gruppe der Favoriten in eine schwierig zu befahrende Rechtskurve – in der die Tour de France von Jonas Vingegaard endet.

Der 29-jährige Däne rutscht aus und prallt heftig auf die Strasse. Sofort hält sich Vingegaard schmerzverzerrt die rechte Schulter. Die Fernsehbilder deuten auf einen Schlüsselbeinbruch hin. Mit dem Arm in einer Schlinge steigt er ins Auto eines Tour-Arztes.

Nach diesem Sturz ist die Tour für Vingegaard vorbei. Video: SRF

Vingegaard war der erste Fahrer, der stürzte. Zu Boden gingen mit ihm unter anderem auch sein Teamkollege Sepp Kuss, und Tadej Pogacars Helfer Isaac Del Toro und Felix Grossschartner.

Mitten in der Nacht geweckt worden

In der Gesamtwertung belegte Jonas Vingegaard nach 14 Etappen den zweiten Platz. Sein Rückstand auf Tadej Pogacar im Maillot Jaune betrug 4:30 Minuten. Vor der Etappe hatten die beiden Stars von Dopingkontrollen in der Nacht berichtet, bei Vingegaard klopfte es um 2 Uhr an der Tür.

Vingegaard vom Team Visma Lease a Bike hatte die Frankreich-Rundfahrt 2022 und 2023 gewonnen. In den letzten beiden Jahren belegte er jeweils Rang 2 hinter Pogacar. In dieser Saison hatte er eine andere Herangehensweise gewählt und den Giro d'Italia bestritten – und gewonnen.

Etappensieg für Evenepoel

Um Schmid war es 9 Kilometer vor dem Ziel auf dem Plateau de Solaison geschehen. Fünf Kilometer vor dem Ende setzte sich Pogacar an die Spitze des Rennens, nur Teamkollege Del Toro und Remco Evenepoel konnten ihm folgen. Auf dem letzten Kilometer griff der Mexikaner Del Toro zwei Mal an, doch Evenepoel konnte beide Attacken parieren – und im Endspurt behielt er überraschend die Nase vorn.

Der den ganzen Tag über stark wirkende Belgier fügte Superstar Pogacar eine seiner seltenen Niederlagen zu. Dieser hatte wohl zu sehr versucht, seinem jungen Teamkollegen zum Sieg zu verhelfen. Hätte «Pogi» vor dem Ruhetag selber angegriffen, wäre gegen ihn wohl ein weiteres Mal kein Kraut gewachsen gewesen. Doch «Hätte, hätte, Fahrradkette».

In der Gesamtwertung verbesserte sich Evenepoel nach dem Ausscheiden Vingegaards auf Rang 2. Der Rückstand des Doppel-Olympiasiegers 2024 beträgt exakt fünf Minuten. (ram)