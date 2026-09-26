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Jashari als Xhaka-Ersatz: Nati eröffnet Nations-League-Kampagne in Skopje
Das Wichtigste in Kürze:
- Zum Auftakt in die Nations League trifft die Schweiz auswärts auf Nordmazedonien. In der Startaufstellung stehen wie erwartet Zachary Athekame und Ardon Jashari, nicht aber Winsley Boteli.
- Athekame kommt damit zu seiner Premiere im Schweizer Nationalteam. Der 21-Jährige nimmt in der Viererkette die rechte Position ein, die an der WM von Silvan Widmer, Luca Jaquez oder Denis Zakaria besetzt wurde. Alle drei fehlen beim aktuellen Zusammenzug. Neben Athekame spielen die routinierten Nico Elvedi, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez.
- Auch Captain Granit Xhaka fehlt in den ersten vier Spielen der Nations League, nachdem er im Vorfeld seinen Zertifikatsschwindel eingeräumt hat. Seinen Platz im Mittelfeld nimmt nun Ardon Jashari ein. Der 24-Jährige war in den letzten Jahren oft beim Nationalteam dabei, erhielt aber nur wenige Einsatzmöglichkeiten. Nun bekommt er an der Seite von Remo Freuler die Chance, seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.
- Im Sturm verzichtet Yakin vorerst darauf, auch Winsley Boteli zu seinem Debüt im Nationalteam zu verhelfen. Stattdessen setzt der Schweizer Nationaltrainer auf Zeki Amdouni. Hinter dem Genfer sollen Dan Ndoye, Johan Manzambi und Fabian Rieder für Torgefahr sorgen.
- Im nordmazedonischen Nationalteam steht Elmin Rastoder, einer der Meistermacher des FC Thun, von Beginn an auf dem Platz. Ezgjan Alioski, der wie Rastoder ebenfalls über den Schweizer Pass verfügt, sitzt zunächst auf der Ersatzbank. (car/sda)