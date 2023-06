Video: watson/Aya Baalbaki

Elton John trifft auf ManCity-Spieler – dann ging die Sause so richtig los

Musiklegende Elton John bescherte den ManCity-Spielern einen unvergesslichen Moment. Nachdem sie gegen den Stadtrivalen Manchester United den FA-Cup gewonnen haben, feiert sie ausgelassen.

Gelandet in Manchester am Flughafen, wurde sie von niemand geringerem als Elton John empfangen. Spieler und Staff freuten sich so fest, dass sie seinen Song «Your Song» performten:

