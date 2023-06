City gewinnt den FA Cup ++ Barça-Frauen sind Europas Königinnen ++ Bordeaux droht Debakel

Le Havre zurück in der Ligue 1, Spielabbruch in Bordeaux

Le Havre steht als erster Aufsteiger in die französische Ligue 1 fest. Der Klub aus der grössten Stadt der Normandie spielt damit erstmals seit dem Abstieg 2009 wieder erstklassig.



Le Havre machte den Meistertitel in der Ligue 2 dank einem 1:0-Heimsieg gegen den Absteiger Dijon an einem chaotischen letzten Spieltag perfekt. Der zweite Aufsteiger steht indes noch nicht fest, weil die Partie zwischen Bordeaux und Rodez nach 22 Minuten abgebrochen wurde. Ein Zuschauer hatte nach dem 1:0 der abstiegsgefährdeten Gäste den Torschützen zu Boden gestossen.



Nun droht Bordeaux eine Forfait-Niederlage, was für den sechsfachen französischen Meister das Verpassen des Aufstiegs bedeuten und dem zweitplatzierten Metz ein Jahr nach dem Abstieg die Rückkehr in die Ligue 1 ermöglichen würde. Die zuständige Disziplinarkommission hat ihren Entscheid für Montag angekündigt. (abu/sda/afp)