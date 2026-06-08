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Red Bull stellt extremen Stunt aus «Assassin's Creed»-Videospielen nach

Video: watson/lucas zollinger

Red Bull stellt extremen Stunt aus «Assassin's Creed»-Videospielen nach

08.06.2026, 18:3908.06.2026, 18:39

Wer «Assassin's Creed» kennt, kennt auch den «Leap of Faith». Die Protagonisten der Videospielreihe springen dabei kopfüber aus grosser Höhe und landen in einem Heu- , Laub- oder Misthaufen, der den Sturz abfedert.

Kürzlich hat der französische Herausgebe Ubisoft bekanntgegeben, ein Relaunch des vierten «Assassin's Creed»-Teils herauszubringen, welcher im Goldenen Zeitalter der Piraterie spielte und ursprünglich im Jahr 2013 erschienen war. «Black Flag», wie das Spiel heisst, war seither ein absoluter Publikumsliebling. Dementsprechend positiv war deshalb die Resonanz in der Community.

Anlässlich des Relaunchs hat Red Bull nun mehrere Extremsportlerinnen und Extremsportler in die Karibik, an den Schauplatz des Videospiels, geschickt, um den ikonischen «Leap of Faith» im echten Leben nachzustellen. Dabei sind diese spektakulären Aufnahmen – und ein Weltrekord – entstanden:

Video: watson/lucas zollinger

Der Rekord für den höchsten «Leap of Faith» hatte bisher bei 17 Metern gelegen. Sowohl der Parkours-Profi Dominic Di Tommaso (alias Don Tomato) als auch die Stuntfrau und Freerunnerin Lilou Ruel haben diesen im Rahmen des Red-Bull-Projekts gebrochen.

Zuerst sprang Tommaso – kostümiert als Piraten-Assassine – aus 18 Metern in einen Heuhaufen und danach überbot ihn seine Kollegin Ruel um weitere 20 Zentimeter.

«Assassin's Creed» – eine Gaming-Erfolgsgeschichte

Die «Assassin's Creed»-Videospielreihe gehört dem Genre der Action-Adventure-Games an. Der erste Teil im Jahr 2007 war mit seinen Parkours-Elementen eine kleine Revolution für die Gaming-Szene. Heute umfasst die Reihe 13 Hauptspiele und zahlreiche Ableger. Sie spielen jeweils zu verschiedenen historischen Epochen und handeln vom Kampf zweier verfeindeter Fraktionen: den Assassinen und dem Templer-Orden.

Die Spielreihe gehört mit über 230 Millionen verkauften Kopien zu den zehn erfolgreichsten in der Geschichte. (lzo)

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