Jason und Lucia stehen beim neuen Videospiel von Rockstar im Mittelpunkt der Geschichte. Bild: reddit/rockstar

Release-Termin für «GTA 6» offiziell bestätigt

Monatelang gab es Gerüchte über eine erneute Verschiebung von «GTA 6». Bei den Quartalszahlen hat Take-Two nun Klarheit geschaffen und grosse Erwartungen geweckt.

Marcel Horzenek / t-online

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Der US-Spielekonzern Take-Two hat den Erscheinungstermin seines lang erwarteten Spiels «Grand Theft Auto 6» bekräftigt. «GTA 6» soll am 19. November 2026 für die Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X|S auf den Markt kommen. Das teilte das Unternehmen bei der Vorlage seiner Quartalszahlen mit.

Damit trat Take-Two Spekulationen der vergangenen Wochen entgegen, wonach sich das Spiel ein weiteres Mal verzögern könnte. «GTA 6» sollte ursprünglich im Herbst 2025 erscheinen und wurde nach Angaben des Unternehmens mehrfach verschoben, um die Qualität zu sichern. Vorstandschef Strauss Zelnick erklärte, das Geschäftsjahr 2027 werde dank des Starts von «GTA 6» neue Bestwerte erreichen.

Aktie steigt nach den Zahlen

An der Börse kamen die Angaben gut an. Die Take-Two-Aktie stieg im nachbörslichen Handel zeitweise um über acht Prozent.

Für das laufende Geschäftsjahr, das Ende März 2027 endet, rechnet Take-Two mit sogenannten Nettobuchungen von rund acht Milliarden US-Dollar, umgerechnet etwas mehr als sieben Milliarden Euro.

Diese Kennzahl erfasst alle digital oder physisch verkauften Produkte und Dienste, darunter Zusatzinhalte, Werbung im Spiel und Fanartikel. Im abgelaufenen Geschäftsjahr lag der Wert bei 6,72 Milliarden Dollar, ein Plus von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Werbekampagne soll im Sommer starten

Zelnick kündigte die «GTA 6»-Werbekampagne für den Sommer 2026 an. Welche Schritte dazu gehören und ob weitere Trailer folgen, liess der Konzern offen. Auch zu einem Verkaufspreis äusserte sich Take-Two nicht.

Eine Version für den PC ist weiterhin nicht angekündigt. Auch in der Telefonkonferenz, in der Take-Two seine Zahlen mit Investoren besprach, kam das Thema nicht zur Sprache.

Zelnick hatte das Fehlen einer PC-Fassung zuvor damit begründet, dass die Zielgruppe auf Konsolen spiele, zugleich aber eingeräumt, dass der PC als Plattform an Bedeutung gewonnen habe. Bei «GTA 5» lagen zwischen Konsolen- und PC-Start rund 19 Monate.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen die Figuren Jason und Lucia, ein kriminelles Paar. Nach einem missglückten Raub geraten sie in eine Verschwörung im fiktiven Bundesstaat Leonida, der an Florida angelehnt ist. Hauptschauplatz ist die Stadt Vice City, die bereits in einem früheren Serienteil vorkam und an die Küstenmetropole Miami angelehnt ist.

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