Video: watson/Michelle Claus

So erlebten die Fans im Public Viewing den Nackenschlag in der 94. Minute

Nun ist sie da, die amerikanische WM. Wir waren beim ersten Schweizer WM-Spiel im Public Viewing in Zürich dabei und haben Fussball-Luft geschnuppert.

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Fussball ist doch am schönsten, wenn man ihn spürt. Wenn es menschelt. Deshalb haben wir uns am Samstagabend unter die Schweizer Fans beim Public Viewing in Zürich gemischt und den Puls gemessen: beim Auftaktspiel Katar – Schweiz.

Von Selbstsicherheit vor dem Anpfiff über Jubelschreie beim 1:0 bis zum bitteren Ende: Volontärin Mara war mittendrin. Aber sieh selbst im Video:



Video: watson/Michelle Claus

Mehrere Gruppen erwähnten watson gegenüber die «langweilige» und «ruhige» Stimmung – ganz im Gegensatz zur Stimmung an den Public Viewings der Hockey-WM.

«Da geht noch mehr!» Fans über die Stimmung am Samstagabend, im Vergleich zum Gefühl beim Hockey.

Die Schweizer Fans gaben sich vor dem Spiel selbstsicher, aber leider nicht zu Recht: 1:1 ging der Auftakt aus. Die Daumen sind gedrückt fürs nächste Spiel am Donnerstag gegen Bosnien und Herzegowina.

Wo schaust du die WM? Lieber auf dem Sofa oder beim Public Viewing in der grossen Menge? Schreib es uns in die Kommentare.

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