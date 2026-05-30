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Ralph Krueger verkündet der Eishcokey-Nati die Starting Six

Video: watson/Elena Maria Müller

Ex-Nationaltrainer Ralph Krueger macht der Mannschaft gegen Norwegen Mut

30.05.2026, 17:1830.05.2026, 17:18

Die Tradition wird weitergeführt: Erneut verkündete am Samstag eine bekannte Persönlichkeit vor dem Halbfinale gegen Norwegen die «Starting Six», also die sechs Spieler, die beim Anpfiff auf dem Eis stehen. Und zwar war es der ehemalige Nationaltrainer Ralph Krueger. Als die WM 2009 zuletzt in der Schweiz stattfand, hatte er den Trainerposten inne.

Vor dem Spiel gegen Finnland war es Büne Huber, der die «Starting-Six» verkündete. Der «Patent Ochsner»-Sänger hat immerhin die inoffizielle WM-Hymne «W.Nuss vo Bümpliz» geliefert. Das Spiel gegen die Finnen gewannen die Schweizer 4:2, womit sie sich den Gruppensieg sicherten.

Wenn es nach Verteidiger Christian Marti geht, war die Verkündung von Roger Federer vor dem Viertelfinale gegen Schweden noch etwas besser. Genützt hat es auf alle Fälle. Immerhin gewann die Schweizer Nationalmannschaft gegen die Schweden mit 3:1.

Video: watson/nina bürge

Und wer wird es dann beim Finalspiel sein?

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