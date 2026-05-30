Die Schweizer Fans sorgen an der Heim-WM für eine fantastische Stimmung. Bild: keystone

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Die Heim-WM ist ein Volksfest – was war bisher dein Lieblingsmoment?

Die Euphorie um die Schweizer Eishockey-Nati und die Heim-WM hat das ganze Land erfasst. Der Traum vom ersten Weltmeistertitel lebt weiter – und auch neben dem Eis gab es tolle Momente. Was waren deine schönsten Erlebnisse?

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Die Eishockey-WM 2026 in Zürich und Fribourg ist ein echtes Volksfest. Am Wochenende stehen noch die Halbfinals und der Final an. Bevor die vier besten Nationen des Turniers um den Titel spielen und der Sport im Vordergrund steht, wollen wir noch mal zurückblicken auf zwei Wochen Heim-WM. Auf die Momente, die uns am stärksten berührt haben – auf und neben dem Eis.

Und natürlich wollen wir auch von dir, lieber User, deine schönsten Geschichten rund um die Weltmeisterschaft in der Schweiz erfahren.

Österreichische Selbstironie

Adrian Bürgler: «Das Gruppenspiel gegen Österreich war das einzige, das ich im Stadion mitverfolgen konnte. Ein Fast-Stängeli beim 9:0, Feststimmung und Gänsehautmoment bei der ‹W. Nuss›. Aber das Highlight waren fast die österreichischen Fans, die sich auch von einer 0:9-Klatsche die Laune nicht verderben liessen. Sie sangen und trommelten einfach weiter, ehrten Leonardo Genoni nach seinem Rekord-Shutout. Und sie hatten den besten Fan-Song fürs Boxplay: ‹Wir spiel'n in Unterzahl, das ist uns scheissegal. Händ' in die Höh', Österreich olé!› Grossartig!»

Die österreichischen Fans liessen sich nicht unterkriegen. Bild: www.imago-images.de

Quality-Time unter Verwandten

Patrick Toggweiler: «Dass ich einen ganzen Tag mit einem Verwandten, der mir viel bedeutet, einen Tag lang Eishockey schauen konnte – und die Gänsehaut bei der ‹W. Nuss› nach dem Ungarn-Spiel live im Stadion. Ich bin weder Fan des Liedes noch von überbordendem Patriotismus. Aber hier hat's geknallt.»

Die schöne Tradition nach dem Spiel: Das gemeinsame Singen der «W. Nuss vo Bümpliz».

Held aus dem Wallis

Sergio Minnig: «Das absolute Highlight der WM für mich war definitiv, Nico Hischier endlich einmal live auf dem Eis stehen zu sehen. Da er im selben Dorf aufgewachsen ist wie ich, ist er natürlich mein absoluter Held und Identifikationsfigur. Da sehe ich, was möglich gewesen wäre … ;) Es erfüllt mich mit wahnsinnig viel Glück, zu sehen, wie es ‹eine üsum Derfji› (einer aus dem Dorf) geschafft hat. Und dann ist er auch einfach no so am Boden geblieben und unglaublich sympathisch. Nico, falls du das liest: Dü bisch eifach hüäru güät!»

Nicht nur für Walliser ein Held: Nico Hischier. Bild: www.imago-images.de

Fiebertraum am Ticketstand

Timo Rizzi: «Bereits das 9:0 gegen Österreich im Stadion mitzuerleben, war ein grosses Highlight – dies wurde am Viertelfinaltag jedoch noch übertroffen. Nachdem ich bereits den ersten Viertelfinal (Finnland gegen Tschechien) im Stadion gesehen hatte, konnte ich tatsächlich 90 Minuten vor dem Schweiz-Spiel noch Tickets an der Kasse vor dem Stadion kaufen. Der restliche Abend fühlte sich wie ein Fiebertraum an, und die Stimmung war einfach grandios. Vom nicht gegebenen Treffer für Schweden über die schöne Vorarbeit von Nico Hischier zum 3:1 bis hin zu den Schlusssekunden … es war einfach grandios.»

In den Schlussminuten wurde gesungen.

Gänsehaut im Fanzelt

Niklas Helbling: «Im Stadion war ich leider nicht, doch verfolgte ich das Spiel der Schweiz gegen Finnland in der Fanzone. Aufgrund der Hitze erst draussen auf der Leinwand, nach der Schlusssirene sind wir aber noch kurz ins Zelt, haben die Nationalhymne und die ‹W. Nuss› miterlebt. Dabei hatte ich wirklich Gänsehaut – was da los war, wie alle Fans auf den Bänken und Tischen gestanden sind, mitgesungen haben, war echt unglaublich.»



«Ein Video habe ich leider nicht gemacht. Schande über mein Haupt.»

Auch im Fanzelt neben dem Stadion ist jeweils die Hölle los. Bild: keystone