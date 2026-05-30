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Eishockey-WM: Schweizer Nati demontiert Norwegen im Halbfinal

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Die Hockey-Nati lässt Norwegen im WM-Halbfinal absolut keine Chance. Bild: keystone

WM-Final, wir kommen! Die Hockey-Nati demontiert Norwegen im Halbfinal

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam steht zum dritten Mal in Folge im WM-Final. Im Halbfinal in Zürich gewinnt es gegen den Aussenseiter Norwegen souverän 6:0. Gegner ist am Sonntag Kanada oder Finnland.
30.05.2026, 17:5030.05.2026, 18:22

Wie im letzten Jahr in Dänemark und Schweden stehen die Schweizer hochverdient und nach einem überzeugenden Parcours im Final. Diesmal steht das Team des neuen Cheftrainers Jan Cadieux sogar noch komplett mit weisser Weste. Sämtliche Gruppenspiele sowie der Viertelfinal gegen Schweden (3:1) und der Halbfinal gegen Norwegen endeten mit Siegen nach 60 Minuten.

Christoph Bertschy mit dem DosenöffnerVideo: SRF

Im Halbfinal, der von Rekord-WM-Spieler Andres Ambühl eingeläutet wird, sind die Schweizer dem Überraschungsteam aus Skandinavien, das erstmals überhaupt in einem WM-Halbfinal steht, in allen Belangen überlegen. Am Sonntag (20.20 Uhr) spielt man zum fünften Mal in den letzten dreizehn Jahren einen Final, gewonnen hat man diesen noch nie.

Meier fehlt, Suter zurück

Die Norweger, die in der Vorrunde in Freiburg überraschend Tschechien und Schweden bezwangen und im Viertelfinal auch gegen Lettland die Oberhand behielten, sind zu Beginn ein unangenehmer Gegner. Kampfstark und mit dem einen oder anderen Nadelstich halten sie die Partie bis ungefähr zur Spielhälfte einigermassen ausgeglichen. Mit den Toren zum 3:0 und 4:0 weicht aber der Glaube der Skandinavier, ab der 37. Minute können die Schweizer etwas Kräfte für den Final am Sonntagabend sparen.

Video: SRF

Jan Cadieux war nach der Sperre gegen Timo Meier zu einer Umstellung gezwungen. Für den Flügelstürmer der New Jersey Devils kehrte Pius Suter nach einer Verletzungspause von fünf Spielen ins Lineup zurück. Zunächst waren es aber die in der Schweiz tätigen Spieler, die für die Differenz sorgten.

Jäger lenkt unhaltbar zum 3:0 ab.Video: SRF

In der 18. Minute brach Christoph Bertschy den Bann. Der Meisterstürmer von Fribourg-Gottéron traf nach einer feinen Einzelleistung genau unter die Latte. In der fünften Minute des Mitteldrittels vollendete der ohnehin glänzend aufgelegte Denis Malgin einen schnellen Gegenstoss zum 2:0. Nach der Spielmitte brachen dann die Dämme endgültig. Ken Jäger erhöhte mit einem Ablenker (33.) und Damien Riat traf in Überzahl (37.), so wie Nico Hischier im Schlussdrittel (45.).

Riat stellt im Powerplay auf 4:0Video: SRF

Noch ein Schritt zum ersehnten Gold

Den Schlusspunkt setzte Théo Rochette zweieinhalb Minuten vor Schluss. Bereits vorher konnten die erneut 10'000 Zuschauer in der – wie die Fanzone ausserhalb – ausverkauften Arena in Zürich-Altstetten ein «Finale, Finale» anstimmen. Nach der Schlusssirene gefolgt von der Nationalhymne und der «W. Nuss vo Bümpliz».

Auch Hischier trifft noch im Powerplay.Video: SRF
Rochette rundet den Nachmittag mit dem 6:0 ab.Video: SRF

Im Schweizer Spiel passt derzeit alles zusammen, das Powerplay, das Unterzahlspiel ebenso, alle Linien skoren regelmässig und Leonardo Genoni baute seinen WM-Rekord mit dem 15. Shutout (20 abgewehrte Schüsse) weiter aus. Das war allerdings auch im letzten Jahr so, als man auf dem Weg in den Final Österreich (6:0) und Dänemark (7:0) deklassierte, dann aber in der Verlängerung den USA unterlag. Nun will man am Sonntag zuhause nach den vier Finalniederlagen 2013, 2018 (beide Male Schweden), 2024 (Tschechien) und 2025 endlich diesen letzten Schritt zu Gold machen.

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Leonardo Genoni feiert seinen nächsten WM-Shutout.Bild: keystone

Schweiz - Norwegen 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
Zürich. - 10'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Björk/Schrader (SWE/GER), Gustafson/Hautamäki (USA/FIN).
Tore: 18. Bertschy (Baechler, Egli) 1:0. 25. Malgin (Thürkauf) 2:0. 33. Jäger (Jung, Knak) 3:0. 37. Riat (Josi, Andrighetto/Ausschluss Krogdahl) 4:0. 45. Hischier (Riat, Andrighetto/Ausschluss Solberg) 5:0. 58. Rochette (Suter, Biasca) 6:0.
Strafen: 6mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 7mal 2 Minuten gegen Norwegen.
Schweiz: Genoni; Egli, Josi; Kukan, Marti; Moser, Berni; Jung; Riat, Jäger, Knak; Suter, Hischier, Biasca; Thürkauf, Malgin, Andrighetto; Bertschy, Baechler, Niederreiter; Rochette.
Norwegen: Haukeland; Krogdahl, Kasastul; Johannesen, Solberg; Hurrod, Ostby; Saxrud-Danielsen; Michael Brandsegg-Nygard, Koblar, Martinsen; Ronnild, Salsten, Elvsveen; Pettersen, Bakke Olsen, Vesterheim; Berglund, Ostrem Salsten, Steen; Oby-Olsen.
Bemerkungen: Schweiz ohne Meier (gesperrt), Frick, Aeschlimann (beide überzählig) und Berra (Ersatzgoalie). - 8. Pfostenschuss Niederreiter.
Schüsse: Schweiz 30 (14-12-4); Norwegen 20 (6-7-7).
Powerplay-Ausbeute: Schweiz 2/5; Norwegen 0/4. (sda)

Das 1:0 im Video:

Video: SRF

Die Aufstellung:

Bild
Bild: screenshot sihf

Das Wichtigste in Kürze:

  • Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft kämpft an der Heimweltmeisterschaft um den Finaleinzug. Im Halbfinal wartet am Samstagnachmittag Norwegen.
  • Dabei muss die Nati auf Timo Meier verzichten. Der Schweizer NHL-Stürmer wurde nach seinem Kniecheck im Viertelfinal gegen den Schweden Oscar Sundqvist für ein Spiel gesperrt.
  • Die Schweiz ist gegen Norwegen trotzdem Favorit, darf den Gegner aber nicht unterschätzen. Die Skandinavier sind die Überraschungsmannschaft des Turniers und haben in der Gruppenphase Tschechien und Schweden geschlagen sowie Kanada an den Rand einer Niederlage gebracht.
  • Im zweiten Halbfinal am Abend treffen Kanada und Finnland aufeinander.
  • Das Schweizer Spiel beginnt um 15.20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.
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25 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Jacques #23
30.05.2026 16:47registriert Oktober 2018
Jan Cadieux hat die Hockey Champions League gewonnen.

Just saying.
🏆
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Kittyglam
30.05.2026 16:48registriert August 2025
Olé, olé, olé, Schwiizer Nati olé 🤩🇨🇭 Hammergeile Stimmung in der Fanzone Altstetten 🥳🥳
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Lupo Thunder
30.05.2026 15:59registriert Oktober 2024
Hammer match...von beiden Seiten 😅💥🤟 hopp Schwizz 🥳🥳
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