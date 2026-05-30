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Eishockey-WM: Schweden-Legende Nicklas Lidström lobt Schweizer Nati

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Die Schweiz schlägt im Viertelfinal Schweden und erhält grosses Lob von Hockey-Legende Nicklas Lidström.Bild: keystone
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Der härteste und beste Schwede weint nicht – grosses Lob für die Schweizer

Nicht alle Schweden weinen und jammern nach dem schmählichen Scheitern gegen die Schweiz. Nicklas Lidström, der härteste Schwede der Geschichte, lobt die rauen Schweizer.
30.05.2026, 16:3730.05.2026, 16:48
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Vier Stanley Cups mit Detroit, der erste in Europa ausgebildete Captain eines Stanley Cup-Siegers, Weltmeister, Olympiasieger, in 20 Jahren mehr als 1800 NHL-Spiele, sieben Mal bester NHL-Verteidiger, in der NHL- und der IIHF-Ruhmeshalle – mehr geht nicht. Nicklas Lidström (56) ist der beste, härteste und smarteste Verteidiger der schwedischen Hockeyhistorie. Aussergewöhnlich intelligent, technisch brillant und nahezu fehlerfrei – und deshalb als «the Perfect Human» verehrt.

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Nicklas Lidström gilt als schwedische Hockey-Legende.Bild: EPA

Er arbeitet heute wie vor für die Red Wings als Berater der sportlichen Führung bei der Rekrutierung europäischer Spieler (Scouting). Was er hier in Zürich zum angeblich «schmutzigen Hockey» der Schweizer im Viertelfinal gegen Schweden zu sagen hat, zählt und ist Gospel («Evangelium»). Punkt.

In das Gejammer seiner Landsleute nach dem erstmaligen Scheitern der Geschichte gegen die Schweiz im Viertelfinal (1:3) mag er nicht einstimmen. Er sagt zwar, die beiden Aktionen von Dean Kukan (mit fünf Minuten und Restausschluss bestraft) und Timo Meier (erst nachträglich mit einer Spielsperre geahndet) seien «unschön». Dann stellt er allerdings klar: Grundsätzlich habe die Schweiz einfach sehr hart gespielt («so hart habe ich die Schweizer noch nie spielen sehen»). Aber «dreckig» sei die Spielweise nicht gewesen.

Ein Narr, wer dem grössten seiner Zunft widerspricht. Wo er recht hat, da hat er recht. Wenn die Schweizer Weltmeister werden wollen, müssen sie so robust, so hart sein wie noch nie. Schnell, smart und talentiert genug sind sie ja schon lange.

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2 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Detective Spooner
30.05.2026 17:20registriert September 2024
Während X Jahren habe die Schweden einfach nur Schweizer gesehen, die rumgeschubst werden konnten. Das war halt am Donnerstag nicht der Fall.
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