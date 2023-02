Wer holt das meiste Edelmetall? Der Medaillenspiegel zur Ski-WM 2023 in Frankreich

Vor zwei Jahren musste sich die Schweiz ihrem ärgsten Skifeind – den Österreichern – geschlagen geben. Nun soll in Frankreich die Revanche gelingen: So steht es um die Resultate der Alpinen Skiweltmeisterschaft 2023.

Pinturault schreibt Märchen an Heim-WM – Meillard enttäuscht in Kombi

Einen besseren Start in die Heim-WM hätte sich Alexis Pinturault wohl kaum vorstellen können. Bereits im Super-G distanzierte Pinturault, der in Courchevel heimisch ist und auch sein eigenes Hotel besitzt, fast die gesamte Konkurrenz. Einzig die Österreicher Marco Schwarz und Raphael Haaser konnten mit dem Franzosen mithalten. Dass die beiden Techniker bereits den Speed-Teil am schnellsten absolvierten und somit im Slalom als Erste starten durften, verschaffte ihnen einen zusätzlichen Vorteil. So kamen die beiden verbliebenen Techniker Loïc Meillard und Atle Lie McGrath, die im Slalom als Einzige schneller waren als Pinturault, nicht mehr an den 31-Jährigen heran.