«So oder so bin ich sehr glücklich»: Das sagt der abgewählte FIS-Präsident Eliasch

«Ich danke für das Vertrauen. Ich weiss um die Verantwortung, die ich übernehme. Ich werde die Gespräche auf Augenhöhe führen und in den Diskussionen die beste Lösung suchen. Wichtig ist, dass jeder mit jedem spricht, dass jeder jeden ernst nimmt. Wir sind alle FIS, und deshalb will ich ein Präsident für alle sein. Lasst uns vereint sein für unseren Sport. Lasst uns diese Reise gemeinsam machen. Ich habe diese Aufgabe nicht gesucht, sondern bin von verschiedenen Verbänden darauf angesprochen worden. Betreffend Rücktritt von Urs Lehmann kann ich nicht viel sagen, denn ich kenne die genaueren Gründe noch nicht. Deshalb kann ich im Moment auch nichts sagen über eine mögliche Rückkehr.»