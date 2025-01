Riesenslalom der Männer, Schladming 1. Alexander Steen Olsen (NOR) 1:42,75

2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,39

3. Marco Odermatt (SUI) +0,60 …

4. Loïc Meillard (SUI) +0,61

12. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,96

19. Thomas Tumler (SUI) +1,38

22. Luca Aerni (SUI) +1,40



Odermatt fährt trotz wenig geglücktem ersten Lauf auch in Schladming aufs Podest. Bild: keystone

Odermatt holt bei Norweger-Sieg 1000. Männer-Podest – Meillard im Hundertstel-Pech

Marco Odermatt schafft es im letzten Weltcup-Riesenslalom vor der WM trotz verpatztem erstem Lauf als Dritter auf das Podest. Die Norweger feiern einen Doppelsieg. Loïc Meillard hat im Nacht-Riesenslalom in Schladming hauchdünn das Nachsehen gegen Odermatt.

Alexander Steen Olsen und Henrik Kristoffersen waren in der Endabrechnung 60 respektive 21 Hundertstel schneller als Odermatt, der nach dem ersten Lauf lediglich an zwölfter Stelle lag. Loïc Meillard (4.) verpasste das Podest als Halbzeitführender um eine Hundertstelsekunde.

Der 2. Lauf von Marco Odermatt. Video: SRF

Der 23-jährige Steen Olsen und der sieben Jahre ältere Kristoffersen hatten schon beim Saisonauftakt in Sölden in dieser Reihenfolge triumphiert. Atle Lie McGrath, der sich am Dienstagabend mit Platz 10 begnügen musste, sorgte damals gar für einen norwegischen Dreifachsieg.

Die Siegesfahrt von Steen Olsen Video: SRF

Odermatt musste sich nach den Siegen in Val d'Isère, Alta Badia und Adelboden zwar wieder einmal im einem Riesenslalom geschlagen geben. Mit dem 3. Platz konnte der Nidwaldner angesichts des missratenen ersten Laufs aber zufrieden sein. Neun Zehntel betrug sein Rückstand auf Meillard nach dem halben Pensum. Obwohl ihm im zweiten Durchgang der unterste Streckenteil wiederum nicht wunschgemäss gelang, reichte es dennoch fürs Podest.

1000. Podestplatz der Schweizer Alpin-Männer

Mit seinem 80. Podestplatz setzte Odermatt einen Schweizer Meilenstein. Laut Verbandsangaben war es der 1000. Weltcup-Podestplatz der Schweizer Alpin-Männer.

Diesen hätte auch Meillard bewerkstelligen können. Der Neuenburger, der vor zwei Jahren im Riesenslalom von Schladming seinen ersten Weltcupsieg errungen hatte, kam mit den schwierigen Bedingungen in dem wegen Nassschnee, Regen und Nebel verkürzten letzten Riesenslalom vor der WM im ersten Lauf am besten zurecht, rutschte im zweiten aber noch hauchdünn hinter das Podest.

Meillard fällt im zweiten Lauf vom Podest. Video: SRF

Vier oder fünf Schweizer im WM-Riesenslalom?

Thomas Tumler und Luca Aerni belegten die Ränge 19 und 22. Von den gesunden Schweizern haben somit neben dem gesetzten Titelverteidiger Odermatt und Meillard nur Tumler und Aerni die Selektionskriterien von Swiss-Ski erfüllt. Ob der Verband den zustehenden fünften Startplatz trotzdem vergibt, ist offen. Fadri Janutin, der eine Platzierung in den Top 8 gebraucht hätte, schied im ersten Lauf aus. Gino Caviezel, der die Vorgabe erfüllt hätte, verpasst die Titelkämpfe verletzungsbedingt.

Am Mittwoch steht in Schladming der letzte Slalom vor der WM auf dem Programm. Der erste Lauf beginnt um 17.45 Uhr, der zweite um 20.45 Uhr. (abu/sda)