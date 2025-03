Super-G der Frauen, La Thuile 1. Federica Brignone (ITA) 57,95

2. Sofia Goggia (ITA) +0,01

3. Romane Miradoli (FRA) +0,05 …

4. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,35

4. Corinne Suter (SUI) +0,35

10. Joana Hählen (SUI) +0,67

13. Lindsey Vonn (USA) +0,70

15. Cornelia Hütter (AUT) +0,74

22. Michelle Gisin (SUI) +1,24

25. Malorie Blanc (SUI) +1,70

30. Priska Ming-Nufer (SUI) +2,25 Out: Emma Aicher (GER), Alice Robinson (NZL), Christina Ager (AUT), Janine Schmitt (SUI).

Mit dem heutigen Sieg sichert sich Federica Brignone auch die grosse Kugel. Bild: keystone

Brignone nimmt Gut-Behrami die Führung im Super-G-Weltcup ab – Suter und Hählen stark

Federica Brignone holt im zweiten Super-G in La Thuile zum grossen Schlag aus. Die Italienerin übernimmt mit dem Sieg die Führung in der Disziplinenwertung von Lara Gut-Behrami und macht den Gewinn des Gesamtweltcup vorzeitig perfekt.

Die Fahrt von Lara Gut-Behrami. Video: SRF

Brignone sicherte sich hauchdünn vor Sofia Goggia und Romane Miradoli ihren zehnten Saisonsieg. Lara Gut-Behrami belegte zeitgleich mit Corinne Suter den 4. Platz, womit sie fast gleichauf mit Brignone ins Finale um die kleine Kristallkugel im Super-G geht.

Brignone, die sieben Startnummern vor Gut-Behrami ins Rennen ging, war eine respektive fünf Hundertstelsekunden schneller als Goggia und Miradoli. Gut-Behrami, tags zuvor einen Platz hinter Brignone ebenfalls Vierte, verpasste die Podestränge wie Suter um drei Zehntel. Brignone nimmt damit eine Minireserve von fünf Punkten ins Finale in Sun Valley. Der letzte Super-G steht am Sonntag, 23. März, auf dem Programm, einen Tag nach der Abfahrt.

Die Siegesfahrt von Brignone Video: SRF

Brignones zweiter Triumph im Gesamtweltcup nach 2020 steht faktisch bereits vor dem Finale fest. Die 34-jährige Italienerin führt in der Gesamtwertung nun 382 Punkte vor Gut-Behrami, die nur noch drei Rennen bestreiten wird.

Den Schweizerinnen, die in La Thuile die Führung in der Nationenwertung der Frauen an Italien abtreten mussten, gelang mit den beiden 4. Plätzen und Joana Hählen im 10. Rang im Vergleich zum Donnerstag eine kleine Steigerung. Während Michelle Gisin ihren 9. Platz vom Vortag nicht bestätigen konnte und die Top 20 verpasste, gelang Suter das beste Resultat seit den beiden 3. Plätzen im Januar in Cortina d'Ampezzo (Super-G) und Garmisch-Partenkirchen (Abfahrt).

Die Fahrt von Corinne Suter. Video: SRF

Emma Aicher, die deutsche Siegerin vom Donnerstag, schied nach besten Zwischenzeiten aus. (abu/sda)

