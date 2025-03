Frauen-Weltcup auf der Streif in Kitzbühel? Das hält die FIS davon

Skitouren wird olympisch – doch an der WM in der Schweiz war das Interesse gering

Der Ski-Weltverband habe sehr gute Veranstalter in Österreich, sagte Gerdol in der «Tiroler Tageszeitung». Er betonte: «Kitzbühel ist ein Weltcup für die Herren. Die fahren auch nicht jährlich in Cortina d'Ampezzo oder Flachau.» (ram)

Doch dazu wird es nicht kommen. Für den Winter 2025/26 sind keine Europacup-Rennen in Kitzbühel geplant. Und auch eine Aufnahme des Nobelorts in den Frauen-Weltcup ist laut FIS-Renndirektor Peter Gerdol «für uns kein Thema», obwohl das Europacup-Gastspiel «extrem gut» gewesen sei.

Die Schweizerin Livia Rossi belegte die Ränge 14 und 21. Im «Blick» meinte sie, dass es «eine tolle Weltcupstrecke für die Frauen» wäre. Sie würde sich freuen, wenn in der nächsten Saison wieder Rennen in Kitzbühel stattfinden, sagte die 23-jährige Rossi.

Klar, dass bei so einer Ausbeute besonders in unserem Nachbarland die Lust gross ist, auf der legendären Streif auch Weltcup-Rennen der Frauen austragen zu können. «Unsere Damen haben sich da grossartig geschlagen», sagte Herbert Mandl, der Alpin-Chef des ÖSV zum Portal «Heute.at».

Am Wochenende fanden in Kitzbühel erstmals seit 64 Jahren wieder Frauen-Skirennen statt. Nach zwei Super-G im Europacup hoffen Fahrerinnen und Fans, dass bald auch der Weltcup nebst den Herren-Rennen ein zweites Mal im Tiroler Nobelort gastiert.

Konrad Bartelski macht 1983 einen Abflug. Der Brite schafft es in der Saison zuvor in Val Gardena als Zweiter völlig überraschend auf ein Weltcuppodest.

Den «Swiss Devils» droht in der NHL ein teuflisch schwaches Saisonende

Gegen Ende der Saison schlagen sich die New Jersey Devils mit einem Formtief und Verletzungssorgen herum. Die Gründe und Aussichten für die Zukunft.

Nur vier Siege aus den letzten zehn Spielen und jede Menge Hiobsbotschaften: Der Trend bei den New Jersey Devils geht aktuell in die falsche Richtung. Für viele Fans ist es eine Ernüchterung, nachdem die Hoffnung auf einen langen Lauf in den Playoffs in dieser Saison so gross gewesen war.