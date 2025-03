Drei weitere norwegische Skispringer wurden vom Weltverband FIS gesperrt. Bild: keystone

Die FIS sperrt weitere norwegische Skispringer – Frauen nicht betroffen

Einen Tag nach der Suspendierung der Weltmeister Marius Lindvik und Johann André Forfang sperrt die FIS drei weitere norwegische Skispringer. Kristoffer Eriksen Sundal, Robert Johansson und Robin Pedersen werden gesperrt.

Dies gab die FIS an einer Pressekonferenz vor dem Springen auf der Grossschanze am Holmenkollen bei Oslo bekannt. Alle drei trainierten unmittelbar vorher noch. Alle drei gehörten zur norwegischen Mannschaft, die an den Weltmeisterschaften in Trondheim Bronze holte.

Ausserdem gab die FIS bekannt, dass bei den Anzügen der norwegischen Skispringerinnen keine Unregelmässigkeiten festgestellt wurden.

Die norwegischen Skispringer betonten bislang immer, sie hätten von den illegalen Praktiken nichts gewusst. (abu/sda)