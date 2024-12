Odermatt ist nach dem ersten Lauf Dritter. Bild: keystone

Odermatt kann im ersten Lauf mit den besten mithalten – Zubcic liegt in Führung

Marco Odermatt liegt im Weltcup-Riesenslalom in Alta Badia in Lauerstellung. Der Nidwaldner nimmt im Zwischenklassement des ersten Laufs Rang 3 ein.

Etwas schneller als Odermatt auf dem vom Schweizer Trainer Helmut Krug ausgeflaggten Kurs und bei Pistenbedingungen, die zu Diskussionen Anlass gaben, waren Filip Zubcic und Alexander Steen Olsen. Der Kroate und der Norweger nehmen eine Reserve von 19 beziehungsweise 5 Hundertsteln mit in den zweiten Durchgang.

Hinter Odermatt, der den Klassiker auf der Piste Gran Risa schon viermal, zuletzt dreimal in Folge, gewonnen hat, reihte sich der in der Disziplinen-Wertung führende Henrik Kristoffersen ein. Steen Olsens Landsmann büsste 29 Hundertstel auf Zubcic ein.

Der erste Lauf von Marco Odermatt. Video: SRF

Die Norweger waren einmal mehr eine Macht. Timon Haugan und Atle Lie McGrath rundeten den geglückten Auftritt der Nordländer mit den Rängen 5 und 7 ab. Zwischen das Duo schob sich der Österreicher Marco Schwarz, der erstmals nach seinem folgenschweren Sturz in der Abfahrt in Bormio vor einem Jahr wieder in einem Weltcup-Riesenslalom dabei ist.

Das sagt Odermatt nach dem ersten Lauf. Video: SRF

Als nächstbester Schweizer liegt Loïc Meillard mit einer Sekunde Rückstand auf Platz 10. Thomas Tumler und Fadri Janutin büssten rund anderthalb Sekunden ein, Gino Caviezel fast zwei Sekunden. Luca Aerni wird eine Woche nach Rang 4 im Riesenslalom in Val d'Isère ebenfalls in der Entscheidung dabei sein. Justin Murisier und Livio Simonet verpassten die Qualifikation für den zweiten Lauf.

Die Diskussionen über den Zustand der Piste hatten schon nach der Besichtigung eingesetzt. Die Kritiken gingen so weit, dass sogar eine Weigerung der Fahrer im Raum stand, das Rennen in Angriff zu nehmen. (riz/sda)