3 Menschen ersticken bei Party in Mexiko ++ FIFA registriert mehr rassistische Kommentare
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Drei Menschen ersticken bei Feierlichkeiten in Mexiko-Stadt
FIFA registriert mehr rassistische Kommentare
Haaland schneidet seine Haare nicht – wegen einem Tipp von Ibra
During After Hours with @JKCorden, Erling Haaland admitted he had to listen to Zlatan when it came to cutting his hair@ErlingHaaland | @Ibra_official pic.twitter.com/cvNLZbDlEv— FOX Sports (@FOXSports) June 30, 2026
Polen ist nicht an der WM …
La tradicional amistad polaco-paraguaya pic.twitter.com/ea3qkSTng5— Jan Kot (@_JanKot) June 30, 2026
Ecuadors Trainer tritt zurück
Er verabschiede sich aber mit «grosser Dankbarkeit, grosser Gelassenheit und innerem Frieden, denn wir haben alles gegeben». Beccacece war während knapp zwei Jahren für Ecuadors Nationalmannschaft verantwortlich. (ram/sda)
Das Rennen um die Torjägerkrone perfekt zusammengefasst
The race for World Cup Golden Boot pic.twitter.com/YHMwk1ol0s— Troll Football (@TrollFootball) June 30, 2026
Nirgends ist man von diesen Schiedsrichtern mehr sicher
June 30, 2026
Ist dieser Mexiko-Fan vielleicht im falschen Stadion? 😂
A fan behind home plate went crazy after Mexico scored a goal 😂 pic.twitter.com/hbz72PKZfn— vids that go hard (@vidsthatgohard) July 1, 2026
Die Geschichte ist manchmal verrückt
🗓️ 29/06/00 - Patrick Kluivert erró su penal en Semi de Euro.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 30, 2026
🗓️ 29/06/26 - Justin Kluivert erró su penal en 16vos de Mundial.
Padre e hijo, MISMA ejecución, con Holanda siendo eliminada, el MISMO DÍA con 26 AÑOS DE DIFERENCIA.
INCREÍBLE. 😳⛔️ pic.twitter.com/dKV1IhizY7
Jaquez verpasst Training
Jaquez stand im letzten Gruppenspiel gegen Kanada etwas überraschend als Rechtsverteidiger in der Startaufstellung. Ob sein Einsatz im Sechzehntelfinal gegen Algerien gefährdet ist, bleibt offen.
Silvan Widmer, der das Training am Montag verpasst hatte, meldete sich am Dienstag zurück. Der Rechtsverteidiger, der im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina in der Startelf stand, hatte mit Hüftbeschwerden zu kämpfen.
Nach dem Training am Dienstag verlässt das Schweizer Nationalteam sein Basecamp in San Diego und reist nach Vancouver weiter. Dort bestreitet es am Freitag (5.00 Uhr Schweizer Zeit) sein erstes K.o.-Spiel. Auch ein allfälliger WM-Achtelfinal würde an der kanadischen Westküste ausgetragen. (car/sda)
Nächstes Offensiv-Ass der Brasilianer verletzt
Ob Paqueta bis zum Achtelfinal der Brasilianer am Sonntag in East Rutherford schon wieder zur Verfügung steht, ist offen. Zur Verletzung von Raphinha hatte sich der Verband zuletzt ähnlich geäussert. Der 29-Jährige war im zweiten Gruppenspiel ebenfalls mit einer Oberschenkelverletzung vom Platz gegangen und fällt seitdem aus. Zu Turnierbeginn hatte der Rekordweltmeister schon auf den mittlerweile wieder fitten Altstar Neymar verzichten müssen. (car/sda/dpa)
Koreaner werden am Flughafen beschimpft
🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐇𝐎𝐍𝐆 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐄𝐒 𝐀𝐓 𝐈𝐍𝐂𝐇𝐄𝐎𝐍— Joel Kim (@KNTFootball) June 29, 2026
Hong and several players arrived at 4AM hoping to avoid protesters, but a large crowd was waiting. 🤯
Fans banged drums, chanted "Hong Myung-bo out!" & hurled curses/insults at the coach. 🫡🇰🇷 pic.twitter.com/X2XWlEjLGW
Mexiko-Fans halten Ecuador wach
So fies drohen die Schweden Frankreich
Brasilien-Fans helfen Japanern beim Aufräumen
🇧🇷🫱🏻🫲🏼🇯🇵— Márcia Diaz 🇧🇷🇺🇸🇮🇱🇦🇷 (@marcia0702) June 30, 2026
🚮Após o jogo de hoje, os torcedores do Brasil ficaram para ajudar a recolher o lixo, juntando-se a uma tradição dos torcedores japoneses. pic.twitter.com/oqzSh353HS
Und sogar der bekannte Stramer «IShowSpeed» packte mit an. (abu)
Hoje brasileiros se juntaram aos japoneses pra limpar a sujeira pós jogo pic.twitter.com/xGR2XOOjux— Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) June 29, 2026
Neymar schiesst nach Sieg gegen deutschen Mathematiker
Obwohl die beiden tatsächlich in der 1. K.o.-Runde aufeinandergetroffen sind, ist das Spiel andersherum ausgegangen. Sehr zur Freude Neymars, der aber nicht eingesetzt wurde. Klement selbst erklärte aber im Vorfeld des Turniers, dass man seine Vorhersage nicht zu ernst nehmen solle und es einer Lotterie ähnele. Er lässt unter anderem das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, die Grösse eines Landes oder auch die Position im FIFA-Ranking in seine Prognose einfliessen. (nih)
Errou de novo 😂😂😂😂— Neymar Jr (@neymarjr) June 30, 2026
Volltreffer der unangenehmen Sorte
O PAQUETA CAINDO KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/18qREEy1UZ— porra (@cerreja) June 29, 2026
Trainer Koubek und Tschechien gehen getrennte Wege
In der Medienmitteilung erhob Koubek schwere Vorwürfe gegen die heimische Presse. «Zu meinem Entscheid hat auch die Medienkampagne beigetragen, die auf einer Reihe von Halbwahrheiten und Erfindungen gegen meine Person beruht», sagte er. Unmittelbar nach dem 0:3 gegen Mitgastgeber Mexiko im letzten Gruppenspiel hatte Koubek einen Rücktritt noch ausgeschlossen. Der 74-Jährige trainierte die Tschechen seit Dezember des vergangenen Jahres und führte das Team über die Playoffs zur ersten WM-Teilnahme seit 20 Jahren. (car/sda/dpa)
Silvan Widmer kämpft mit Hüftproblemen
Du willst Cringe? Hier gibt's Cringe!
https://t.co/ZTc1qzlONq pic.twitter.com/JUz8xQzCFb— Paula (@tliiasaw13) June 28, 2026
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