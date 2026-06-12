WM-Tagesticker
Bosnischer Fan schützt seine Nachbarn +++ Davies fällt zum Start aus
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
Das Wichtigste in Kürze:
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- Es wird die bislang grösste WM der Geschichte. Statt wie bislang 32 Teams sind nun 48 Mannschaften mit dabei. Der Weltmeister wird erst nach 104 Spielen gekrönt.
- In diesem Ticker erfährst du die wichtigsten News, lustigsten Videos und besten Memes rund um die WM 2026.
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WM-Geist aus der Flasche
Beste Stimmung beim WM-Auftakt in Mexiko. Südkoreanische Fans dürfen beim Spiel in Guadalajara gegen Tschechien ihre Flasche Tequila nicht mit ins Stadion nehmen. Also laden sie kurzerhand auch mexikanische Fans ein, mitzutrinken.
The South Korean fans couldn't bring the tequila bottle inside the stadium, so they started drinking it all together outside and also invited the Mexican fans to join them.
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u/OptimusCloyster in
soccer
Der WM-Auftakt sorgte in Südafrika für wenig Begeisterung
Die TV-Experten waren nach dem 0:2 gegen Mexiko im Auftaktspiel sichtlich bedient – und sprachlos.
South Africans weren't exactly thrilled with their World Cup opener.
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u/cocacolapepsifanta in
soccer
Puma hat es schon wieder getan
Da werden Erinnerungen ans Trikotgate von 2016 wach. Damals rissen die Puma-Shirts der Schweizer Nati im Spiel gegen Frankreich reihenweise. Ganz diese Ausmasse erreichte es beim Spiel zwischen Südkorea und Tschechien zwar nicht. Das Puma-Trikot von Pavel Sulc wurde bei einem Zweikampf gegen Han-Beom Lee aber arg in Mitleidenschaft gezogen.
Han-Beom Lee rips Pavel Sulc's shirt
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u/977x in
soccer
Brasilien trauert um Weltmeister Brito
Zwei Tage vor dem WM-Auftakt gegen Marokko ereilte Brasiliens Fussball eine traurige Nachricht. Der frühere Abwehrspieler Brito, Weltmeister von 1970, ist am Donnerstag im Alter von 86 Jahren gestorben. Das teilten der Verband und seine Familie mit.
«Brito hat uns als einer der grössten Verteidiger in der Geschichte des brasilianischen Fussballs verlassen», sagte der Präsident des brasilianischen Verbands, Samir Xaud. «Möge sein Kampfgeist unseren Spielern, die an der WM teilnehmen, als Inspiration dienen.» Die Selecao startet am Sonntag in East Rutherford nahe New York mit dem kniffligen Auftaktspiel gegen Afrikameister Marokko in die diesjährige WM. Zum bislang letzten Mal gewann der Rekordweltmeister den Pokal vor 24 Jahren. (abu/sda/dpa)
«Brito hat uns als einer der grössten Verteidiger in der Geschichte des brasilianischen Fussballs verlassen», sagte der Präsident des brasilianischen Verbands, Samir Xaud. «Möge sein Kampfgeist unseren Spielern, die an der WM teilnehmen, als Inspiration dienen.» Die Selecao startet am Sonntag in East Rutherford nahe New York mit dem kniffligen Auftaktspiel gegen Afrikameister Marokko in die diesjährige WM. Zum bislang letzten Mal gewann der Rekordweltmeister den Pokal vor 24 Jahren. (abu/sda/dpa)
O Fluminense FC lamenta profundamente a morte de Brito, zagueiro campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 1970.— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 12, 2026
Em época de Copa do Mundo, celebramos a carreira de um dos grandes defensores do nosso futebol e que marcou seu nome em um dos maiores elencos da história do… pic.twitter.com/TVtaSgzIC3
Bayerns Davies fehlt Co-Gastgeber Kanada zum WM-Start
Alphonso Davies kann beim Auftaktspiel von Co-Gastgeber Kanada in der Schweizer Gruppe B nur zuschauen. Der Aussenverteidiger von Bayern München ist nach einer im Mai erlittenen Oberschenkelverletzung für das Duell mit Bosnien-Herzegowina am Freitag noch nicht rechtzeitig fit geworden. Das kanadische Team hofft jedoch auf einen späteren Turniereinstieg des 25-Jährigen.
«Wir hoffen sehr, dass wir in den kommenden Tagen und in der nächsten Woche Fortschritte erzielen und er bald einen Beitrag leisten kann», sagte Kanadas Trainer Jesse Marsch. Kanada ist am 24. Juni in Vancouver der dritte Vorrundengegner der Schweiz in der Gruppe B. (abu/sda)
«Wir hoffen sehr, dass wir in den kommenden Tagen und in der nächsten Woche Fortschritte erzielen und er bald einen Beitrag leisten kann», sagte Kanadas Trainer Jesse Marsch. Kanada ist am 24. Juni in Vancouver der dritte Vorrundengegner der Schweiz in der Gruppe B. (abu/sda)
Mexiko-Torschütze imitiert Südafrika-Helden
Schon 2010 trafen Mexiko und Südafrika im WM-Eröffnungsspiel aufeinander. Damals in Johannesburg trennten sich die beiden Nationen 1:1, das Tor und der Jubel von Siphiwe Tshabalala nach dem 1:0 für Südafrika ist unvergessen. Scheinbar auch bei Julian Quiñones, der an der WM 2026 in Mexiko-Stadt beim 2:0-Sieg des Gastgebers gegen Südafrika den ersten Treffer erzielte und danach wie Tshabalala und seine Teamkollegen vor 16 Jahren jubelte. Ob es wohl eine Hommage oder Hohn war?
No, non vediamo differenze 😍#MessicoSudafrica #FIFAWorldCup #DAZN pic.twitter.com/4mzzaqabVg— DAZN Italia (@DAZN_IT) June 11, 2026
Auch Haaland hat der Hockey-Hype erreicht
Norwegen wurde vor Kurzem bei der Eishockey-WM in der Schweiz sensationell Dritter. Davon liessen sich wohl auch die Fussballer anstecken. Erling Haaland sah sich nämlich mit einigen Teamkollegen das fünfte Spiel der NHL-Finalserie an. Die Carolina Hurricanes spielen in Raleigh und damit nur eine gute Autostunde von Norwegens WM-Camp an der Universität von North Carolina entfernt. Die Hurricanes setzten sich 4:2 gegen Vegas durch und führen in der Serie nun 3:2.
Erling Haaland is in the house for Game 5 of the Stanley Cup Final 👋⚽️ pic.twitter.com/MdFlj96fiu— Sportsnet (@Sportsnet) June 12, 2026
Dieser Südkorea-Fan hatte die Zeit seines Lebens
Ein Südkoreaner schaute den Sieg Mexikos im WM-Eröffnungsspiel gegen Südafrika gemeinsam mit zahlreichen Fans des Gastgebers – diese nahmen ihn sofort herzlich auf und sandten so auch ein Zeichen an ihren nördlichen Nachbarn und Co-Gastgeber: Die Weltmeisterschaft soll verbinden und nicht spalten.
Mexican fans spot a South Korean fan and immediately adopt him
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u/Heisenberg1_007 in
soccer
Fan erleidet Herzinfarkt vor WM-Auftakt im Aztekenstadion
Rettungseinsatz vor dem WM-Start: Ein Fan erleidet einen Herzinfarkt. Um seinen Zustand gibt es zunächst widersprüchliche Meldungen. Kurz vor dem WM-Auftakt in Mexiko-Stadt hat ein ausländischer Fan im Aztekenstadion einen Herzinfarkt erlitten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist laut Polizeiangaben stabil. Angaben zu seiner Staatsangehörigkeit machten die Behörden der mexikanischen Hauptstadt in ihrer Mitteilung auf der Plattform X zunächst nicht.
Für Medienberichte, denen zufolge es sich um einen Deutschen handeln soll, gab es keine offizielle Bestätigung. Einige Medien hatten sogar gemeldet, der Betroffene sei gestorben, und damit für Verwirrung gesorgt. Der Mann wurde laut Polizei zuerst vor dem Stadion von den Notdiensten versorgt und dann in eine Klinik gebracht. Das Aztekenstadion ist nach 1970 und 1986 zum dritten Mal Austragungsort eines Eröffnungsspiels einer WM. Zum Auftakt treffen Mexiko und Südafrika aufeinander. (riz/sda/dpa)
Für Medienberichte, denen zufolge es sich um einen Deutschen handeln soll, gab es keine offizielle Bestätigung. Einige Medien hatten sogar gemeldet, der Betroffene sei gestorben, und damit für Verwirrung gesorgt. Der Mann wurde laut Polizei zuerst vor dem Stadion von den Notdiensten versorgt und dann in eine Klinik gebracht. Das Aztekenstadion ist nach 1970 und 1986 zum dritten Mal Austragungsort eines Eröffnungsspiels einer WM. Zum Auftakt treffen Mexiko und Südafrika aufeinander. (riz/sda/dpa)
Einigung zwischen FIFA und Gewerkschaft FIFPRO
Der Fussballweltverband FIFA und die globale Spielergewerkschaft FIFPRO geben kurz vor Beginn der Fussball-WM eine neue Kooperationsvereinbarung bekannt. Beide Seiten bezeichneten die Vereinbarung als «bahnbrechend». Die Spielervertreter erhalten demnach mehr Mitspracherecht bei Änderungen am Transfersystem sowie einen Beobachterstatus im FIFA-Rat. Des Weiteren ist ein mit 20 Millionen Dollar dotierter Spielerfonds vorgesehen. Im Gegenzug werden rechtliche Schritte gegen die FIFA fallengelassen.
Das Abkommen, das bis Dezember 2031 gültig ist, erkennt die FIFPRO offiziell als weltweite Vereinigung der Profispieler an. Die Gewerkschaft ist künftig in den diversen Ausschüssen des Weltverbandes vertreten. Änderungen am globalen Transfersystem oder an den vorgeschriebenen Ruhezeiten erfordern künftig eine kollektive Vereinbarung. Eine konkrete Massnahme betrifft Spieler mit einem Jahresgehalt von maximal 150'000 Euro: Bei internationalen Transfers sollen diese künftig mit fünf Prozent an der Ablösesumme beteiligt werden. (riz/sda/dpa)
Das Abkommen, das bis Dezember 2031 gültig ist, erkennt die FIFPRO offiziell als weltweite Vereinigung der Profispieler an. Die Gewerkschaft ist künftig in den diversen Ausschüssen des Weltverbandes vertreten. Änderungen am globalen Transfersystem oder an den vorgeschriebenen Ruhezeiten erfordern künftig eine kollektive Vereinbarung. Eine konkrete Massnahme betrifft Spieler mit einem Jahresgehalt von maximal 150'000 Euro: Bei internationalen Transfers sollen diese künftig mit fünf Prozent an der Ablösesumme beteiligt werden. (riz/sda/dpa)
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