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Dani Olmo vor WM-Final: Legende sieht ihn als Spaniens besten Spieler

Mg Arlington Stati Uniti 14/07/2026 - Mondiali di Calcio 2026 / Francia-Spagna / foto Matteo Gribaudi/Image nella foto: Dani Olmo PUBLICATIONxNOTxINxITA
Dani Olmo musste sich schon immer beweisen – so auch an dieser WM.Bild: www.imago-images.de

«Mama kommen noch heute die Tränen»: So kämpfte sich Dani Olmo zur Nummer 10 Spaniens

Dani Olmo prägt Spaniens Weg in den WM-Final. Was den Spielmacher so besonders macht.
19.07.2026, 14:0119.07.2026, 14:26

Wenn Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien am Sonntagabend (21 Uhr Schweizer Zeit) um den wichtigsten Titel im Fussball spielen, duellieren sich nicht nur Lionel Messi und Lamine Yamal. Dani Olmo, Spaniens Nummer 10, kurbelt als Spielmacher nicht nur Barcelona, sondern auch die Nationalmannschaft an.

Für Dani Olmo verlief diese WM wie ein Spiegelbild seiner Karriere: «Ich musste mich immer wieder beweisen. Aber das ist kein Problem. Das ist das, was ich von mir selbst verlange», sagt der 28-Jährige.

Como&#039;s head coach Cesc Fabregas directs his team during the Serie A soccer match against AC Milan, Wednesday, Feb., 18 2026, in Milan, Italy. (Fabio Ferrari/LaPresse via AP) Milan v Como - Serie ...
Cesc Fabregas dirigierte einst selbst das spanische Mittelfeld – nun lobt er seinen Nachfolger.Bild: keystone

Im ersten Gruppenspiel Spaniens – dem enttäuschenden 0:0 gegen Kap Verde – sass Olmo noch auf der Bank. Im Halbfinal spielte er beim 2:0 gegen Frankreich herausragend. «Er ist der beste Spieler in Spanien», urteilte Ex-Nationalspieler Cesc Fàbregas. «Es geht nicht um Tore oder Vorlagen. Es ist seine Intelligenz. Spieler wie er spielen nicht nur Fussball. Sie lösen Probleme.»

Frankreich stach Dolch Olmo direkt ins Herz

Für Frankreich stellte Olmo ein unlösbares Problem dar. «Ein Dolch, unsichtbar für das Radar des Gegners», schrieb des Portal «El Español» über Olmos Spielweise. 29 seiner 30 Pässe kamen durch, darunter die Vorlage zum 2:0. Doch seine Leistung gehe über die Zahlen hinaus.

Beim entscheidenden Tor gegen Frankreich spielte Dani Olmo die Vorlage.Video: SRF

Trainer Luis de la Fuente beschreibt Olmo als «Fussball-Genie». Und doch war dies lange verkannt worden. Vor zwölf Jahren verliess er mit 16 La Masia, die berühmte Nachwuchsschule des FC Barcelona. Sein Ziel: Dinamo Zagreb. Ins Detail über die Umstände des Wechsels ging Olmo öffentlich nie. Letztlich war es ein erfolgreicher, wenn auch ein harter Weg. «Es gab schwierige Momente. Meine Mutter und ich waren ein wenig einsam», sagte Olmo einmal. «Nur sie weiss, wie es uns dort ergangen ist. Ihr kommen heute noch die Tränen, wenn sie sich daran erinnert.»

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Fünfeinhalb Jahre in Kroatien

Fünfeinhalb Jahre verbrachte Olmo in Kroatien, spielte sich über die zweite Mannschaft zu den Profis. Bereut hat er den Wechsel nach eigener Aussage nie. «Ich wäre nicht der Spieler, der ich heute bin, wäre ich nicht dort geblieben», sagte Olmo. In Kroatien herrschte eine ganz andere Fussballkultur: «Ich habe physisch viel gelernt. Und ich habe als 16-Jähriger mit Nationalspielern trainiert, die schon bei Weltmeisterschaften im Einsatz standen.»

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Olmo spielte fünfeinhalb Jahre für Dinamo Zagreb – hier feiert er ein Tor gegen Manchester City in der Champions League.Bild: www.imago-images.de

Dann wechselte er für letztlich über 30 Millionen Euro nach Leipzig. Ein gutes Investment für die Sachsen, die ihre Investition trotz Olmos Verletzungsanfälligkeit nach vier Jahren fast verdoppelten.

«Leipzig war wie ein Zuhause für mich. Es war ein wichtiger Teil meiner Karriere. Da bin ich gereift, habe Titel gewonnen», sagt Olmo. Sein Ziel sei immer die Rückkehr nach Barcelona gewesen. Letztlich erreichte Olmo dieses Ziel. (nih/sda/dpa)

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