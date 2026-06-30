Mittlerweile ist es eine längst bekannte Tradition: Japans Fussballfans räumen nach den WM-Spielen noch das Stadion auf. Da ändert auch eine bittere 1:2-Niederlage im Sechzehntelfinal gegen Brasilien nichts daran. Heuer erhalten die Japaner bei den Aufräumarbeiten gar etwas Unterstützung von den Brasilianern.
Und sogar der bekannte Stramer «IShowSpeed» packte mit an.
🇧🇷🫱🏻🫲🏼🇯🇵— Márcia Diaz 🇧🇷🇺🇸🇮🇱🇦🇷 (@marcia0702) June 30, 2026
🚮Após o jogo de hoje, os torcedores do Brasil ficaram para ajudar a recolher o lixo, juntando-se a uma tradição dos torcedores japoneses. pic.twitter.com/oqzSh353HS
Heartbroken Japan fans still continue their tradition of trying pick up all the trash in the stadium after the match. Even coming off that wrenching 2-1 stoppage time World Cup knockout round loss to soccer superpower Brazil. That's an entire fan base showing a Jamal Shead level… https://t.co/Nw4oQ8QyKp pic.twitter.com/FH6QWjXPE5— Chris Baldwin (@ChrisYBaldwin) June 29, 2026
Und sogar der bekannte Stramer «IShowSpeed» packte mit an.
Hoje brasileiros se juntaram aos japoneses pra limpar a sujeira pós jogo pic.twitter.com/xGR2XOOjux— Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) June 29, 2026