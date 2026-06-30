Am Sonntag musste Silvan Widmer das Training der Schweizer Nationalmannschaft auslassen. Der Aussenverteidiger hat aktuell Probleme mit seiner Hüfte. In den letzten zwei Spielen an der Weltmeisterschaft wurde Widmer jeweils eingesetzt. Gegen Bosnien stand er in der Startelf und gegen Kanada wurde der 33-Jährige eingewechselt.