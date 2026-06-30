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WM-Tagesticker

WM 2026 im Tagesticker: Brasilianer helfen den Japanern beim Aufräumen

WM-Tagesticker

Brasilianer helfen den Japanern beim Aufräumen +++ Tschechien entlässt Trainer

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
30.06.2026, 06:5330.06.2026, 06:56
  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
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Brasilien-Fans helfen Japanern beim Aufräumen
Mittlerweile ist es eine längst bekannte Tradition: Japans Fussballfans räumen nach den WM-Spielen noch das Stadion auf. Da ändert auch eine bittere 1:2-Niederlage im Sechzehntelfinal gegen Brasilien nichts daran. Heuer erhalten die Japaner bei den Aufräumarbeiten gar etwas Unterstützung von den Brasilianern.





Und sogar der bekannte Stramer «IShowSpeed» packte mit an.

Neymar schiesst nach Sieg gegen deutschen Mathematiker
Neymar hat den Sieg von Brasilien im Sechzehntelfinal gegen Japan einem deutschen Mathematiker unter die Nase gerieben. «Versuchen Sie es doch bitte bei der nächsten WM», schrieb der 34-Jährige auf X in Richtung von Joachim Klement. Dieser hatte den Weltmeister bei den letzten drei Turnieren richtig vorhergesagt und nun prognostiziert, dass die Niederlande den Titel gewinnt und Brasilien im Sechzehntelfinal an Japan scheitern würde.

Obwohl die beiden tatsächlich in der 1. K.o.-Runde aufeinandergetroffen sind, ist das Spiel andersherum ausgegangen. Sehr zur Freude Neymars, der aber nicht eingesetzt wurde. Klement selbst erklärte aber im Vorfeld des Turniers, dass man seine Vorhersage nicht zu ernst nehmen solle und es einer Lotterie ähnele. Er lässt unter anderem das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, die Grösse eines Landes oder auch die Position im FIFA-Ranking in seine Prognose einfliessen. (nih)
Volltreffer der unangenehmen Sorte
Volltreffer der unangenehmen Sorte: Paqueta bekommt den Ball mit voller Wucht ins Gesicht.

Trainer Koubek und Tschechien gehen getrennte Wege
Wenige Tage nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus an der WM mit nur einem Punkt aus drei Spielen ist Miroslav Koubek seinen Job als Nationaltrainer Tschechiens los. Beide Seiten einigten sich auf eine Trennung, wie der tschechische Fussballverband mitteilte.

In der Medienmitteilung erhob Koubek schwere Vorwürfe gegen die heimische Presse. «Zu meinem Entscheid hat auch die Medienkampagne beigetragen, die auf einer Reihe von Halbwahrheiten und Erfindungen gegen meine Person beruht», sagte er. Unmittelbar nach dem 0:3 gegen Mitgastgeber Mexiko im letzten Gruppenspiel hatte Koubek einen Rücktritt noch ausgeschlossen. Der 74-Jährige trainierte die Tschechen seit Dezember des vergangenen Jahres und führte das Team über die Playoffs zur ersten WM-Teilnahme seit 20 Jahren. (car/sda/dpa)


Silvan Widmer kämpft mit Hüftproblemen
Am Sonntag musste Silvan Widmer das Training der Schweizer Nationalmannschaft auslassen. Der Aussenverteidiger hat aktuell Probleme mit seiner Hüfte. In den letzten zwei Spielen an der Weltmeisterschaft wurde Widmer jeweils eingesetzt. Gegen Bosnien stand er in der Startelf und gegen Kanada wurde der 33-Jährige eingewechselt.
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Im NDR Bingo haben alte deutsche TV-Zuschauer gestern Abend den niederländischen Links-Rechts-Tanz aufgeführt.

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Ich wollte es nicht, muss aber sagen: Panini-Bildli sind (wieder) das Allerbeste
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So sehen die WM-Trikots aus
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So sehen die WM-Trikots aus

Algerien, Heimtrikot
quelle: adidas / adidas
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An der Fussball-WM kommen Sicherheits-Roboterhunde zum Einsatz – das steckt dahinter
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