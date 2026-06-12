Zwei Tage vor dem WM-Auftakt gegen Marokko ereilte Brasiliens Fussball eine traurige Nachricht. Der frühere Abwehrspieler Brito, Weltmeister von 1970, ist am Donnerstag im Alter von 86 Jahren gestorben. Das teilten der Verband und seine Familie mit.
«Brito hat uns als einer der grössten Verteidiger in der Geschichte des brasilianischen Fussballs verlassen», sagte der Präsident des brasilianischen Verbands, Samir Xaud. «Möge sein Kampfgeist unseren Spielern, die an der WM teilnehmen, als Inspiration dienen.» Die Selecao startet am Sonntag in East Rutherford nahe New York mit dem kniffligen Auftaktspiel gegen Afrikameister Marokko in die diesjährige WM. Zum bislang letzten Mal gewann der Rekordweltmeister den Pokal vor 24 Jahren. (abu/sda/dpa)
«Brito hat uns als einer der grössten Verteidiger in der Geschichte des brasilianischen Fussballs verlassen», sagte der Präsident des brasilianischen Verbands, Samir Xaud. «Möge sein Kampfgeist unseren Spielern, die an der WM teilnehmen, als Inspiration dienen.» Die Selecao startet am Sonntag in East Rutherford nahe New York mit dem kniffligen Auftaktspiel gegen Afrikameister Marokko in die diesjährige WM. Zum bislang letzten Mal gewann der Rekordweltmeister den Pokal vor 24 Jahren. (abu/sda/dpa)
O Fluminense FC lamenta profundamente a morte de Brito, zagueiro campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 1970.— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 12, 2026
Em época de Copa do Mundo, celebramos a carreira de um dos grandes defensores do nosso futebol e que marcou seu nome em um dos maiores elencos da história do… pic.twitter.com/TVtaSgzIC3