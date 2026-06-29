Das Aus der Nationalmannschaft in der Gruppenphase wirft in Südkorea grosse Wellen. Zuletzt hat sich sogar Staatspräsident Lee Jae-myung in die Debatte eingeschaltet und Trainer Hong Bo-myung nach dem Scheitern der «Taeguk Warriors» als «unfähig» beschrieben. Nun zieht der Coach daraus Konsequenzen und hat seinen Rücktritt erklärt.«Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die den koreanischen Fussball lieben und uns immer unterstützt haben. Ich treffe die Entscheidung, von meinem Posten als Nationaltrainer zurückzutreten, weil ich glaube, dass es das Beste für unseren Fussball ist», schrieb Hong in einer Mitteilung. (abu)