Am Sonntag musste Silvan Widmer das Training der Schweizer Nationalmannschaft auslassen. Der Aussenverteidiger hat aktuell Probleme mit seiner Hüfte. In den letzten zwei Spielen an der Weltmeisterschaft wurde Widmer jeweils eingesetzt. Gegen Bosnien stand er in der Startelf und gegen Kanada wurde der 33-Jährige eingewechselt.
WM-Tagesticker
Du willst Cringe? Hier gibt's Cringe aus Deutschland +++ Widmer muss Training auslassen
Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
- Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
- In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
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Silvan Widmer kämpft mit Hüftproblemen
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Im NDR Bingo haben alte deutsche TV-Zuschauer gestern Abend den niederländischen Links-Rechts-Tanz aufgeführt.
https://t.co/ZTc1qzlONq pic.twitter.com/JUz8xQzCFb— Paula (@tliiasaw13) June 28, 2026
«Juan Manuel Montero, ich hab dein Portemonnaie!» 😂
Dieser Argentinien-Fan hat das Portemonnaie eines Landmanns gefunden und dessen Namen dann mit anderen Fans skandiert, um diesem die Geldtasche zu retournieren. Und es hat geklappt:
JAJAJA, un hincha argentino PIERDE LA BILLETERA, arman una canción con el nombre del dueño, lo encuentran y pasa esto.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 28, 2026
MOMENTAZO TOTAL. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/yADAraczjU
Südkorea-Trainer tritt nach Kritik vom Präsidenten zurück
Das Aus der Nationalmannschaft in der Gruppenphase wirft in Südkorea grosse Wellen. Zuletzt hat sich sogar Staatspräsident Lee Jae-myung in die Debatte eingeschaltet und Trainer Hong Bo-myung nach dem Scheitern der «Taeguk Warriors» als «unfähig» beschrieben. Nun zieht der Coach daraus Konsequenzen und hat seinen Rücktritt erklärt.
«Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die den koreanischen Fussball lieben und uns immer unterstützt haben. Ich treffe die Entscheidung, von meinem Posten als Nationaltrainer zurückzutreten, weil ich glaube, dass es das Beste für unseren Fussball ist», schrieb Hong in einer Mitteilung. (abu)
«Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die den koreanischen Fussball lieben und uns immer unterstützt haben. Ich treffe die Entscheidung, von meinem Posten als Nationaltrainer zurückzutreten, weil ich glaube, dass es das Beste für unseren Fussball ist», schrieb Hong in einer Mitteilung. (abu)
Ein gebrochenes Bein hält Kanadas Ismaël Koné nicht vom Feiern ab
Im zweiten Gruppenspiel gegen Katar (6:0) hat sich Kanadas Ismaël Koné einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Nach dem 1:0-Sieg seiner Teamkollegen im Sechzehntelfinal gegen Südafrika war davon nichts zu merken:
I couldn’t believe Ismael Kone is dancing 😂! How are you able to do that with broken leg!! #Canada #RSACAN pic.twitter.com/ejjBpmzlyh https://t.co/8pDHZXrUQK— The Final Whistle (@Rufus_45) June 28, 2026
Wenn die Welle zu gut mitgemacht wird – fliegt halt auch mal ein Handy
Tore gab es bis hierhin noch keine, dafür sorgte die Welle für den ersten Aufreger – einer Zuschauerin flog dabei das Handy aus der Hand.
💀💀💀💀 pic.twitter.com/JKkUKXCcd6— Fut Sheriff (@FutSheriff) June 28, 2026
Neves macht den Pizza-Lieferanten
Nach dem Spiel gegen Kolumbien reichte Joao Neves spontan einem brasilianischen Journalisten ein Stück Pizza – teilen kann er.
João Neves gives a slice of pizza to a Brazilian journalist after the match against Colombia.
by
u/cocacolapepsifanta in
soccer
Algeriens Ballstafette vor dem 3:2 gegen Österreich
110 Mal passten die Algerier hin und her, ehe Riyad Mahrez in der 93. Minute das 3:2 gegen Österreich schoss:
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