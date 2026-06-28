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WM 2026: Kanada steht dank spätem Siegtor gegen Südafrika im Achtelfinal

Players of Canada celebrate after Stephen Eustaquio scored the opening goal during a World Cup round of 32 soccer match between South Africa and Canada in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, ...
Der Bann bricht erst spät – umso grösser ist Kanadas Jubel nach dem Siegtor gegen Südafrika.Bild: keystone

Gastgeber Kanada bleibt drin – der Siegtreffer gegen Südafrika fällt erst spät

Kanada steht nach einem zähen Fussball-Krimi im Achtelfinal der Weltmeisterschaft. In einem an Höhepunkten armen Sechzehntelfinal in Los Angeles erlöste Stephen Eustaquio den Co-Gastgeber mit einem späten Treffer zum 1:0-Sieg gegen Südafrika. Damit lebt der nordamerikanische WM-Traum weiter.
28.06.2026, 20:1328.06.2026, 23:36

Dass die Euphorie um das Nationalteam derzeit grenzenlos ist, zeigte sich nicht nur im Stadion, sondern vor allem in der Heimat. Beim Convention Center von Vancouver ist jeder Platz besetzt und alle in rot-weiss versuchen, einen Blick auf einen der beiden grossen Bildschirme zu erhaschen. Diese abertausenden Fans erlebten eine Partie, die den Nerven bis zum Schlussruf alles abverlangte, fussballerisch jedoch zu wünschen übrig liess.

Das Siegtor für Kanada.Video: SRF

Südafrika machte Kanada das Leben über weite Strecken schwer, tat selbst aber kaum etwas für die Offensive. Die Afrikaner verteidigten massiert und resolut. Es entwickelte sich eine enorm zähe Geduldsprobe für das Team von Nationaltrainer Jesse Marsch. Zwar diktierte Kanada das Spielgeschehen und kam zu vereinzelten Chancen, doch die zündende Idee im Angriffsdrittel fehlte oft. Das zerfahrene Spiel auf überschaubarem Niveau quittierten die Fans auf den Tribünen phasenweise gar mit Buhrufen.

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Für einen ersten grossen emotionalen Schub sorgte dann eine viel beachtete Personalie: Exakt eine Viertelstunde vor dem Ende gab Alphonso Davies von Bayern München sein lang ersehntes Comeback. Der Superstar kam in der 75. Minute aufs Feld und brachte sofort neue Dynamik in das bis dato statische Spiel der Nordamerikaner.

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Kam zu seinem ersten Einsatz an der WM: Alphonso Davies.Bild: www.imago-images.de

Als sich die Zuschauer bereits mental auf eine nervenaufreibende Verlängerung eingestellt hatten, schlug Kanada doch noch eiskalt zu. In der 92. Minute klärte die südafrikanische Abwehr eine Flanke ungenügend. Der Ball landete direkt vor den Füssen von Eustaquio. Der Mittelfeldspieler fackelte nicht lange und versenkte den Ball per Volley flach neben den linken Pfosten zum 1:0-Siegtreffer.

Südafrika muss nach einer unauffälligen Leistung die Koffer packen. Für Kanada hingegen geht das WM-Märchen weiter, und die Euphorie im ganzen Land dürfte nun völlig neue Höhen erreichen. In der nächsten Runde wartet allerdings ein ungleich schwererer Härtetest auf den Mit-Gastgeber: Kanada spielt im Achtelfinal entweder gegen die Niederlande oder Marokko.

Die Highlights der Partie.Video: SRF

Südafrika - Kanada 0:1 (0:0)
Inglewood. 69'237 Zuschauer. SR Silva Pinheiro.
Tor: 92. Eustaquio 0:1.
Südafrika: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Yaya Sithole; Maseko (86. Moremi), Mofokeng (46. Mbatha), Appollis; Makgopa (86. Rayners).
Kanada: Crépeau; Johnston, Bombito (59. De Fougerolles), Cornelius, Laryea; Buchanan (75. Davies), Saliba (59. Sigur), Eustaquio, Millar (70. Shaffelburg); Jonathan David, Oluwaseyi (70. David).
Verwarnungen: 54. Saliba. 67. Sigur. (nih/sda)

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